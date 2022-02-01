"Надо делать выводы" - Как ФК «Тобол» провел первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье

Отправлено: - 13:10

В чем смысл когда команда состоит из приглашенных игроков. Вот если команду представляют игроки, воспитанные тренерами нашего города да еще и побеждают. Это да.А так даем заработать игрокам которым то и дело нет до Костаная. Может руководство клубов только в плюсах. Пусть знающие люди объяснят в чем фишка, интересно было бы узнать