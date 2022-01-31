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ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43444
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились.
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О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 217
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.11.13
- Сообщений:
- 70
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 21:10
25-30 лет назад было аналогичное ДТП на перекрестке улиц Баймагамбетова и Тарана. Столкнулись, если не изменяет памаять, RAF и УАЗ. Обе машины ехали на вызов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8509
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 21:30
Цитата:
Только тогда одна везла пациента, а другая без вызова и пациента была. И ехала с сиреной, кто то куда то спешил.
[Исправлено: elektron, 31.01.2022 - 16:31]
Безбилетный пассажир:
Обе машины ехали на вызов.
Обе машины ехали на вызов.
Только тогда одна везла пациента, а другая без вызова и пациента была. И ехала с сиреной, кто то куда то спешил.
[Исправлено: elektron, 31.01.2022 - 16:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 636
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 22:00
Цитата:
Понять и простить! Все двигались спасать человека,всякое бывает
- Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились, -
Источник:
Источник:
Понять и простить! Все двигались спасать человека,всякое бывает
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8127
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 22:06
Цитата:
вчкушка, не раскрыта тема Путина в данном происшествие... Решила в понедельник начать новую жизнь? не пить...
ПолиграфЪ Боярышников:
Все двигались спасать человека,всякое бывает
Все двигались спасать человека,всякое бывает
вчкушка, не раскрыта тема Путина в данном происшествие... Решила в понедельник начать новую жизнь? не пить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8509
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 22:22
Цитата:
Ну тут надеюсь будет не сложно. Как минимум обоюдная вина. Сирена не даёт права на пересечение перекрёстка в слепую. Убавление скорости и убедиться в том, что все участники дорожного движения тебя пропускают никто не отменял.
Если не выяснится, что кто то просто ехал с сиреной, потому что куда то спешил. Из статьи не ясно, ехала вторая скорая на вызов или ещё куда спешила.
Охотник:
И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь
И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь
Ну тут надеюсь будет не сложно. Как минимум обоюдная вина. Сирена не даёт права на пересечение перекрёстка в слепую. Убавление скорости и убедиться в том, что все участники дорожного движения тебя пропускают никто не отменял.
Если не выяснится, что кто то просто ехал с сиреной, потому что куда то спешил. Из статьи не ясно, ехала вторая скорая на вызов или ещё куда спешила.
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 22:58
Цитата:
В молодости угораздило меня попасть на мотоцикле под презренный Запорожец. Мотоцикл вдребезги, у меня перелом ноги, прикормленный райследак лепечет об обоюдной вине. Я направился к Жукову, начальнику облГАИ. Он выделил грамотного эксперта. Впервые узнал, что обоюдной вины в ДТП не бывает! Права мне сразу вернули. Лихач выплатил материальный ущерб.
elektron:
В молодости угораздило меня попасть на мотоцикле под презренный Запорожец. Мотоцикл вдребезги, у меня перелом ноги, прикормленный райследак лепечет об обоюдной вине. Я направился к Жукову, начальнику облГАИ. Он выделил грамотного эксперта. Впервые узнал, что обоюдной вины в ДТП не бывает! Права мне сразу вернули. Лихач выплатил материальный ущерб.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8509
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 23:01
Цитата:
Вот что партбилет животворящий делает.
Доктор СИЗО:
Впервые узнал, что обоюдной вины в ДТП не бывает!
Впервые узнал, что обоюдной вины в ДТП не бывает!
Вот что партбилет животворящий делает.
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 01.02.22 - 05:12
Цитата:
Приходится говорить очевидные вещи! Как давненько вы, любезный, книжицу ПДД в руки не брали? Виновата только скорая помощь, которая не пропустила скорую с мигалкой и включенной сиреной!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 05:14]
elektron:
Приходится говорить очевидные вещи! Как давненько вы, любезный, книжицу ПДД в руки не брали? Виновата только скорая помощь, которая не пропустила скорую с мигалкой и включенной сиреной!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 05:14]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1393
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 01.02.22 - 10:58
водителей оперативных служб надо периодически проверять на знание ПДД, и дороги не мешало бы почистить
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2461
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 01.02.22 - 11:22
Цитата:
Надо думать это было задолго до Нур Отана, скорее всего состоял в комсомоле.
Молодость, Запорожец, комсомол - это одна эпоха.
[Исправлено: ACROS, 01.02.2022 - 11:24]
elektron:
партбилет животворящий делает
партбилет животворящий делает
Надо думать это было задолго до Нур Отана, скорее всего состоял в комсомоле.
Молодость, Запорожец, комсомол - это одна эпоха.
[Исправлено: ACROS, 01.02.2022 - 11:24]
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 01.02.22 - 11:41
Цитата:
Старостой в группе был человек семейный. А комсорга не было. Решили меня комсоргом сделать, ну и заиодно в комсомол принять. Отвезли в горком комсомола, вопросы задавали. Сидел там один казах, спросил читаю я казахскую литературу? Решил промолчать, но задал наводящий вопрос. Кто написал Путь Абая? Я ему ответил. Абай Кунанбаев, все смутились, но исправил положение. Повесть то автобиографическая)))) Комсоргом народ меня уважал, из вытрезвителей ребят вытаскивал, выгонять из техникума никого не давал!
ACROS:
Старостой в группе был человек семейный. А комсорга не было. Решили меня комсоргом сделать, ну и заиодно в комсомол принять. Отвезли в горком комсомола, вопросы задавали. Сидел там один казах, спросил читаю я казахскую литературу? Решил промолчать, но задал наводящий вопрос. Кто написал Путь Абая? Я ему ответил. Абай Кунанбаев, все смутились, но исправил положение. Повесть то автобиографическая)))) Комсоргом народ меня уважал, из вытрезвителей ребят вытаскивал, выгонять из техникума никого не давал!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24068
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 01.02.22 - 12:51
Цитата:
Доктор, так, ты, ещё и в
техникуме - учился?...
Доктор СИЗО:
выгонять из техникума никого не давал!
выгонять из техникума никого не давал!
Доктор, так, ты, ещё и в
техникуме - учился?...
-
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