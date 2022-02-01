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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 571 из 571«1...569570571
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:54
#8551
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Цитата:
abaika95:
Незнаю за че вы там воевали))

За то, чтобы я мог ценники и вывески делать так как мне хочется. Не получилось, бывает)) Куата лучше не злить) кто его знает, насколько он отмороженный ;-) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.02.2022 - 10:55]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:56
#8552
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Цитата:
abaika95:

Пожалуй ты Абайка прав, ездил года 2 назад в Басбек, пригласил дедка первоцелинника. Покушали беша, влил я в него 4 бутылки водки. Потом просто спросил, откуда он родом, и где его родные? Так и не сказал ничего чертяка! Закален на допросах смершевских!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 11:00]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:07
#8553
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Цитата:
111:

По другому и быть не могло! Взяли твоего сына троечника учиться на бухгалтера на коммерческой основе. 50 тысяч теньге в месяц платишь за его обучение! Алексу не смышленышу втирал про Кембридж! А он дурачек тебе и поверил! 8-) 8-) :lol: :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8589
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:18
#8554
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Цитата:
Доктор СИЗО:
50 тысяч теньге в месяц п

Вообще то это полностью двухгодовой курс
Но основа там, программирование..
Говорю же, дают в нагрузку курсы бух или еще каких то профессий, мы выбрали бух..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:23
#8555
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остапа несет конкретно.
потерялся в пространстве и времени.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:27
#8556
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Цитата:
111:

Появится алекс, так ему обьясни, что бы он не не переживал ..... 8-) :-o :oops:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:29
#8557
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Цитата:
Доктор СИЗО:
рал я раньше в к/отделы Целиниимэсха и КФ Агромашхолдинга выпускников Чимэсх, Чпи. Никак они себя не показали, квартиры только зря им дали без очереди

Ты хоть сочиняй чтобы времена и названия совпадали. Когда квартиры давали - не было никакого КФ Агромашхолдинг - он только в 2003 году появился. И трех университетов местных не было. Мало того - даже одного не было. Были только СХИ и КПИ. РИИ ещё.
Цитата:
Доктор СИЗО:
3 костанайских университета прекрасно готовят инженерные кадры.

Я в двух из них учился и могу сказать что только один может более или менее подготовить. Остальные, которые частные, - лавочки по продаже дипломов.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24064
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:42
#8558
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Цитата:
Доктор СИЗО:
полицейские уже отучили твою Барбару от таких пагубных привычек!

К сведению, здесь, не запрещено изготавливать самогон... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:52
#8559
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Цитата:
Victor Yang:

Любезный! Похоже тебя, и в проекте мамкином не было в 70 и 80 годы! Когда директор Чужинов "спецам" забугорным квартиры налево и направо раздавал. СХИ был и остается настоящей кузницей кадров!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:59
#8560
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поставим точки над и.
изобретатель мусорных баков к Заводу Дизельных Двигатей,
КДЗ по другому.
никакого отношения не имел и не имеет.
он там не работал ни дня.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:08
#8561
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Цитата:
Доктор СИЗО:
директор Чужинов

Это Петр Иосифович что ли?
Цитата:
Доктор СИЗО:
"спецам" забугорным

Это из-за какого такого "бугра" они приехали? Или Яровой забугорный? Ляховецкий? Корман? Щербаков?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:09
#8562
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Цитата:
alex_60:

Я работал в Сарыаркаавтопром, и в КФ Агромашхолдинг. КДЗ был раньше на этих площадях. Столько бесполезного металла вывезли оттуда! Ни дня не работали эти станки!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:18
#8563
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Цитата:
Victor Yang:

Любезный! Не смешивай карты! Я говорю о сотнях приезжих, которых имен даже не знаешь! Наши технички рыдали на профкомах, и кричали Чужинову. Вы зачем квартир лишаете нас законных? Все равно ведь эти ваши горе специалисты сбегут обратно с нашими квартирами! Разве не так было!?
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