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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15218
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:54
Цитата:
За то, чтобы я мог ценники и вывески делать так как мне хочется. Не получилось, бывает)) Куата лучше не злить) кто его знает, насколько он отмороженный
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2022 - 10:55]
abaika95:
Незнаю за че вы там воевали))
Незнаю за че вы там воевали))
За то, чтобы я мог ценники и вывески делать так как мне хочется. Не получилось, бывает)) Куата лучше не злить) кто его знает, насколько он отмороженный
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2022 - 10:55]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:56
Цитата:
Пожалуй ты Абайка прав, ездил года 2 назад в Басбек, пригласил дедка первоцелинника. Покушали беша, влил я в него 4 бутылки водки. Потом просто спросил, откуда он родом, и где его родные? Так и не сказал ничего чертяка! Закален на допросах смершевских!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 11:00]
abaika95:
Пожалуй ты Абайка прав, ездил года 2 назад в Басбек, пригласил дедка первоцелинника. Покушали беша, влил я в него 4 бутылки водки. Потом просто спросил, откуда он родом, и где его родные? Так и не сказал ничего чертяка! Закален на допросах смершевских!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 11:00]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:07
Цитата:
По другому и быть не могло! Взяли твоего сына троечника учиться на бухгалтера на коммерческой основе. 50 тысяч теньге в месяц платишь за его обучение! Алексу не смышленышу втирал про Кембридж! А он дурачек тебе и поверил!
111:
По другому и быть не могло! Взяли твоего сына троечника учиться на бухгалтера на коммерческой основе. 50 тысяч теньге в месяц платишь за его обучение! Алексу не смышленышу втирал про Кембридж! А он дурачек тебе и поверил!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8589
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:18
Цитата:
Вообще то это полностью двухгодовой курс
Но основа там, программирование..
Говорю же, дают в нагрузку курсы бух или еще каких то профессий, мы выбрали бух..
Доктор СИЗО:
50 тысяч теньге в месяц п
50 тысяч теньге в месяц п
Вообще то это полностью двухгодовой курс
Но основа там, программирование..
Говорю же, дают в нагрузку курсы бух или еще каких то профессий, мы выбрали бух..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:23
остапа несет конкретно.
потерялся в пространстве и времени.
потерялся в пространстве и времени.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:27
Цитата:
Появится алекс, так ему обьясни, что бы он не не переживал .....
111:
Появится алекс, так ему обьясни, что бы он не не переживал .....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:29
Цитата:
Ты хоть сочиняй чтобы времена и названия совпадали. Когда квартиры давали - не было никакого КФ Агромашхолдинг - он только в 2003 году появился. И трех университетов местных не было. Мало того - даже одного не было. Были только СХИ и КПИ. РИИ ещё.
Цитата:
Я в двух из них учился и могу сказать что только один может более или менее подготовить. Остальные, которые частные, - лавочки по продаже дипломов.
Доктор СИЗО:
рал я раньше в к/отделы Целиниимэсха и КФ Агромашхолдинга выпускников Чимэсх, Чпи. Никак они себя не показали, квартиры только зря им дали без очереди
рал я раньше в к/отделы Целиниимэсха и КФ Агромашхолдинга выпускников Чимэсх, Чпи. Никак они себя не показали, квартиры только зря им дали без очереди
Ты хоть сочиняй чтобы времена и названия совпадали. Когда квартиры давали - не было никакого КФ Агромашхолдинг - он только в 2003 году появился. И трех университетов местных не было. Мало того - даже одного не было. Были только СХИ и КПИ. РИИ ещё.
Цитата:
Доктор СИЗО:
3 костанайских университета прекрасно готовят инженерные кадры.
3 костанайских университета прекрасно готовят инженерные кадры.
Я в двух из них учился и могу сказать что только один может более или менее подготовить. Остальные, которые частные, - лавочки по продаже дипломов.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24064
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:42
Цитата:
К сведению, здесь, не запрещено изготавливать самогон...
Доктор СИЗО:
полицейские уже отучили твою Барбару от таких пагубных привычек!
полицейские уже отучили твою Барбару от таких пагубных привычек!
К сведению, здесь, не запрещено изготавливать самогон...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:52
Цитата:
Любезный! Похоже тебя, и в проекте мамкином не было в 70 и 80 годы! Когда директор Чужинов "спецам" забугорным квартиры налево и направо раздавал. СХИ был и остается настоящей кузницей кадров!
Victor Yang:
Любезный! Похоже тебя, и в проекте мамкином не было в 70 и 80 годы! Когда директор Чужинов "спецам" забугорным квартиры налево и направо раздавал. СХИ был и остается настоящей кузницей кадров!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 11:59
поставим точки над и.
изобретатель мусорных баков к Заводу Дизельных Двигатей,
КДЗ по другому.
никакого отношения не имел и не имеет.
он там не работал ни дня.
изобретатель мусорных баков к Заводу Дизельных Двигатей,
КДЗ по другому.
никакого отношения не имел и не имеет.
он там не работал ни дня.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:08
Цитата:
Это Петр Иосифович что ли?
Цитата:
Это из-за какого такого "бугра" они приехали? Или Яровой забугорный? Ляховецкий? Корман? Щербаков?
Доктор СИЗО:
директор Чужинов
директор Чужинов
Это Петр Иосифович что ли?
Цитата:
Доктор СИЗО:
"спецам" забугорным
"спецам" забугорным
Это из-за какого такого "бугра" они приехали? Или Яровой забугорный? Ляховецкий? Корман? Щербаков?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:09
Цитата:
Я работал в Сарыаркаавтопром, и в КФ Агромашхолдинг. КДЗ был раньше на этих площадях. Столько бесполезного металла вывезли оттуда! Ни дня не работали эти станки!
alex_60:
Я работал в Сарыаркаавтопром, и в КФ Агромашхолдинг. КДЗ был раньше на этих площадях. Столько бесполезного металла вывезли оттуда! Ни дня не работали эти станки!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 12:18
Цитата:
Любезный! Не смешивай карты! Я говорю о сотнях приезжих, которых имен даже не знаешь! Наши технички рыдали на профкомах, и кричали Чужинову. Вы зачем квартир лишаете нас законных? Все равно ведь эти ваши горе специалисты сбегут обратно с нашими квартирами! Разве не так было!?
Victor Yang:
Любезный! Не смешивай карты! Я говорю о сотнях приезжих, которых имен даже не знаешь! Наши технички рыдали на профкомах, и кричали Чужинову. Вы зачем квартир лишаете нас законных? Все равно ведь эти ваши горе специалисты сбегут обратно с нашими квартирами! Разве не так было!?
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