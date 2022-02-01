Отправлено: - 11:29

Доктор СИЗО:

рал я раньше в к/отделы Целиниимэсха и КФ Агромашхолдинга выпускников Чимэсх, Чпи. Никак они себя не показали, квартиры только зря им дали без очереди

Доктор СИЗО:

3 костанайских университета прекрасно готовят инженерные кадры.

Цитата:Ты хоть сочиняй чтобы времена и названия совпадали. Когда квартиры давали - не было никакого КФ Агромашхолдинг - он только в 2003 году появился. И трех университетов местных не было. Мало того - даже одного не было. Были только СХИ и КПИ. РИИ ещё.Цитата:Я в двух из них учился и могу сказать что только один может более или менее подготовить. Остальные, которые частные, - лавочки по продаже дипломов.