Отправлено: - 11:10

yudjin:

Это еще раз подтверждает необходимость дачи. Вот кому лень вырастить 3-4 мешка картошки, пусть теперь мыкается по ярмаркам и базарам..

Цитата:Зачем?По нынешним ценам 4 мешка картошки-это 160кгx175тнг=28000Морковка есть по разной цене,нормальная примерно 250-300,хотя и нестандарт по 148 то же нормальный,всё равно её резать.Капуста,да дорогая и после капустных запретов для местных производителей, подорожала ещё,ну так и на даче на всю зиму капустой не напасёшься.