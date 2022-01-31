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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43443
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1786
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 10:36
#45
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Мы старшее поколение, 70 лет прожили в обществе

Насколько старшее, в Бородинской битве не участвовали?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8448
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:10
#46
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Цитата:
yudjin:
Это еще раз подтверждает необходимость дачи. Вот кому лень вырастить 3-4 мешка картошки, пусть теперь мыкается по ярмаркам и базарам..

Зачем?По нынешним ценам 4 мешка картошки-это 160кгx175тнг=28000
Морковка есть по разной цене,нормальная примерно 250-300,хотя и нестандарт по 148 то же нормальный,всё равно её резать.
Капуста,да дорогая и после капустных запретов для местных производителей, подорожала ещё,ну так и на даче на всю зиму капустой не напасёшься.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2461
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 01.02.22 - 11:15
#47
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Цитата:
maxsaf:
он на самоизоляции


Молодец!! Со старшей дочери берёт пример.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8448
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:18
#48
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Цитата:
Маркс:
Ну уж нет, туда в первых рядах придут денежные и здоровые особи, способные протолкаться сквозь народную массу,купить и вынести на своих могучих плечах мешки с сахаром, лотки с яйцами и конские ляШки.

Маркс Вы кого имели ввиду? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8589
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:24
#49
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Никогда не думал, что конина и свинина в супермаркетах, будет на много качественней ярмарочного.
Тем более в декабре мяса свинины набрал чистой мякоти без сала по 1800 в супермаркете, только заканчивается..
Уж лучше там с посредником, чем на ярмарке каменное и с мочой мясо, без посредника и немного дешевле..
Но то на то и выходит.
Шужук мы три палки выкинули, а это около десяти тысяч тенге.
Мясо кое как съели.
Ничего я там не сэкономил.
Только потерял..
Сегодняшние ярмарки, это не то..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15517
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:27
#50
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в городе в солнечном капуста по 103 лежит дней пять,
просто обратил внимание, мне она не нужна была,
приличная на вид, не видел чтобы ажиотаж какой то был..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8448
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:29
#51
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Цитата:
alex_60:
в городе в солнечном капуста по 103 лежит дней пять

Уже не лежит,посмотри фото выше.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15517
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:35
#52
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а вообще сейчас в тренде готовая свежая еда ,
в частности при супермаркетах,
от картошки в любом виде,до жареных поросят.
все что требуется- наличие денег.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15517
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:36
#53
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Цитата:
Добринцофф:
Уже не лежит,посмотри фото выше.


так то в апельсине, я про город говорю.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8448
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 11:40
#54
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Цитата:
alex_60:
а вообще сейчас в тренде готовая свежая еда , в частности при супермаркетах, от картошки в любом виде,до жареных поросят.

Ну вот,чиновники лбы расшибают пытаясь накормить нищее население дешёвой картошкой ,капустой и социальным хлебом по 90тнг,а народ жирует жаренных поросят в супере на ужин покупает.
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