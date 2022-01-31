Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля. Читать новость>>
yudjin: Это еще раз подтверждает необходимость дачи. Вот кому лень вырастить 3-4 мешка картошки, пусть теперь мыкается по ярмаркам и базарам..
Зачем?По нынешним ценам 4 мешка картошки-это 160кгx175тнг=28000 Морковка есть по разной цене,нормальная примерно 250-300,хотя и нестандарт по 148 то же нормальный,всё равно её резать. Капуста,да дорогая и после капустных запретов для местных производителей, подорожала ещё,ну так и на даче на всю зиму капустой не напасёшься.
Маркс: Ну уж нет, туда в первых рядах придут денежные и здоровые особи, способные протолкаться сквозь народную массу,купить и вынести на своих могучих плечах мешки с сахаром, лотки с яйцами и конские ляШки.
Никогда не думал, что конина и свинина в супермаркетах, будет на много качественней ярмарочного. Тем более в декабре мяса свинины набрал чистой мякоти без сала по 1800 в супермаркете, только заканчивается.. Уж лучше там с посредником, чем на ярмарке каменное и с мочой мясо, без посредника и немного дешевле.. Но то на то и выходит. Шужук мы три палки выкинули, а это около десяти тысяч тенге. Мясо кое как съели. Ничего я там не сэкономил. Только потерял.. Сегодняшние ярмарки, это не то..
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