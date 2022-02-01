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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 570 из 570«1...568569570
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:18
#8536
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На улице то что...

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:20
#8537
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Цитата:
alex_60:
на "программиста" учится.



Скоро все будут учиться на инженеров.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15512
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:24
#8538
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Цитата:
111:
И каждый занимал первые места по ЕНТ среди тысяч таких студентиков


что же он не в оксфорде и кембридже тогда?
а в Костанае ошивается?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:24
#8539
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И тут ничего не видать, даже общежитие студенток с медколеджа..

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15512
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:25
#8540
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Цитата:
ACROS:
Скоро все будут учиться на инженеров.


да, в российских вузах.
наверное и в пту и техникумы туда
тоже надо направлять.

[Исправлено: alex_60, 01.02.2022 - 10:28]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:26
#8541
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Цитата:
alex_60:
что же он не в оксфорде и кембридже тогда? а в Костанае ошивается?

Просто пошел после кадетской, никто не думал что он так вот.
Был простой троешник и хорошист в школе..
Не говоря уже о том, что кадетов кроме марширования ничему не учили..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15512
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:26
#8542
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Цитата:
111:
На улице то что...


как емко сказано..
не каждый может,только..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:28
#8543
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В колледж за первое место взяди бесплатно с распростертыми объятиями, там только на бухгалтера мы заплатили 50 тысяч и все, ну это в нагрузку конечно дали..
Стипендия маленькая, но повышенная для отличников.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14881
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:29
#8544
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Цитата:
111:
И тут ничего не видать, даже общежитие студенток с медколеджа..

В Челябинске сразу истерика у жителей поднимается - аааа!!! Я вижу воздух!! Выбросы!!!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15512
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:29
#8545
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Убрать навсегда эту парашу


кто о чем,некоторые о родном, близком..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:33
#8546
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Цитата:
Victor Yang:
Челябинске сразу истерика у жителей поднимается - аааа!!! Я вижу воздух!! Выбросы!!!

Ну там миллионник, тем более промышленный город, думаю в них всегда на измену можно подсесть..
У нас то ничего, кроме степей и экологической сборки колес к рамам вручную..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:34
#8547
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Цитата:
111:
Маленький домик,русская печка. Русские книги и русская свечка Странного в этом что здесь такого Это дом Соловьева… на озере Комо..

Эрудит зато
Цитата:
таноми52:
Зависть! Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву! Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом! На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?

Зависть?
Может просто люди чуточку понимают что лицемерно как-то с каналов каждодневно лить помои о том что запад загнивает,НАТО у наших границ,они нам враги и вообще там все геи а сам в это время спокойно покупаешь виллу в Италии чтобы отдыхать среди врагов и геев
Или тут ниче такого,он же профессиональный наемный пропагандист он же не обязан следовать тому что сам несёт?
Цитата:
maxsaf:
Так и что в итоге, на каком языке сейчас ценники?

Вывески На государственном и потом на всех остальных а ценники на арабском
Незнаю за че вы там воевали))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:36
#8548
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А чтоб от армии откосить, и работать на трех работах по фирмам, еще не знаем, куда поступать, ну года полтора время есть..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:41
#8549
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Разве не странно было все это? Как обьяснить такое?

Ну много зеков прислали на целину
Много бывших раскулаченных их Сибири решили чуть южнее переселится
Вот и не писали письма никуда
Цитата:
таноми52:
Когда-то Кедми (Казаков) в 22 года вырвался со скандалом из СССР, с юношеским максимализмом считая его, как бы сейчас сказали, чуть ли не "империей зла". Жизнь помыкала его по миру, по Западу, Палестинам-Израилям, благодаря уму добился высот -израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» и т.п.

Ну а теперь как тот Шредер живёт на деньги России как штатный пропагандист и на потеху публике рассказывает из Израиля какая Россия хорошая а запад плохой
Но
В Россию переезжать не торопиться как наш электрон))))
Россию удобно любить откуда нибудь из загнивающего запада а вот с окраин Самары уже как-то не очень))
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:43
#8550
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Брал я раньше в к/отделы Целиниимэсха и КФ Агромашхолдинга выпускников Чимэсх, Чпи. Никак они себя не показали, квартиры только зря им дали без очереди. И уехали обратно еще в советские времена.Пришлось использовать только местные кадры. 3 костанайских университета прекрасно готовят инженерные кадры. Надуманная проблема.
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