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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43441
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1786
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 10:36
#45
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Мы старшее поколение, 70 лет прожили в обществе

Насколько старшее, в Бородинской битве не участвовали?
Профайл
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