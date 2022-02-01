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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:18
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2459
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:20
Цитата:
Скоро все будут учиться на инженеров.
alex_60:
на "программиста" учится.
на "программиста" учится.
Скоро все будут учиться на инженеров.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:24
Цитата:
что же он не в оксфорде и кембридже тогда?
а в Костанае ошивается?
111:
И каждый занимал первые места по ЕНТ среди тысяч таких студентиков
И каждый занимал первые места по ЕНТ среди тысяч таких студентиков
что же он не в оксфорде и кембридже тогда?
а в Костанае ошивается?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:24
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:25
Цитата:
да, в российских вузах.
наверное и в пту и техникумы туда
тоже надо направлять.
[Исправлено: alex_60, 01.02.2022 - 10:28]
ACROS:
Скоро все будут учиться на инженеров.
Скоро все будут учиться на инженеров.
да, в российских вузах.
наверное и в пту и техникумы туда
тоже надо направлять.
[Исправлено: alex_60, 01.02.2022 - 10:28]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:26
Цитата:
Просто пошел после кадетской, никто не думал что он так вот.
Был простой троешник и хорошист в школе..
Не говоря уже о том, что кадетов кроме марширования ничему не учили..
alex_60:
что же он не в оксфорде и кембридже тогда? а в Костанае ошивается?
что же он не в оксфорде и кембридже тогда? а в Костанае ошивается?
Просто пошел после кадетской, никто не думал что он так вот.
Был простой троешник и хорошист в школе..
Не говоря уже о том, что кадетов кроме марширования ничему не учили..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:26
Цитата:
как емко сказано..
не каждый может,только..
111:
На улице то что...
На улице то что...
как емко сказано..
не каждый может,только..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:28
В колледж за первое место взяди бесплатно с распростертыми объятиями, там только на бухгалтера мы заплатили 50 тысяч и все, ну это в нагрузку конечно дали..
Стипендия маленькая, но повышенная для отличников.
Стипендия маленькая, но повышенная для отличников.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 14881
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:29
Цитата:
В Челябинске сразу истерика у жителей поднимается - аааа!!! Я вижу воздух!! Выбросы!!!
111:
И тут ничего не видать, даже общежитие студенток с медколеджа..
И тут ничего не видать, даже общежитие студенток с медколеджа..
В Челябинске сразу истерика у жителей поднимается - аааа!!! Я вижу воздух!! Выбросы!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:29
Цитата:
кто о чем,некоторые о родном, близком..
Доктор СИЗО:
Убрать навсегда эту парашу
Убрать навсегда эту парашу
кто о чем,некоторые о родном, близком..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:33
Цитата:
Ну там миллионник, тем более промышленный город, думаю в них всегда на измену можно подсесть..
У нас то ничего, кроме степей и экологической сборки колес к рамам вручную..
Victor Yang:
Челябинске сразу истерика у жителей поднимается - аааа!!! Я вижу воздух!! Выбросы!!!
Челябинске сразу истерика у жителей поднимается - аааа!!! Я вижу воздух!! Выбросы!!!
Ну там миллионник, тем более промышленный город, думаю в них всегда на измену можно подсесть..
У нас то ничего, кроме степей и экологической сборки колес к рамам вручную..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:34
Цитата:
Эрудит зато
Цитата:
Зависть?
Может просто люди чуточку понимают что лицемерно как-то с каналов каждодневно лить помои о том что запад загнивает,НАТО у наших границ,они нам враги и вообще там все геи а сам в это время спокойно покупаешь виллу в Италии чтобы отдыхать среди врагов и геев
Или тут ниче такого,он же профессиональный наемный пропагандист он же не обязан следовать тому что сам несёт?
Цитата:
Вывески На государственном и потом на всех остальных а ценники на арабском
Незнаю за че вы там воевали))
111:
Маленький домик,русская печка. Русские книги и русская свечка Странного в этом что здесь такого Это дом Соловьева… на озере Комо..
Маленький домик,русская печка. Русские книги и русская свечка Странного в этом что здесь такого Это дом Соловьева… на озере Комо..
Эрудит зато
Цитата:
таноми52:
Зависть! Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву! Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом! На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?
Зависть! Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву! Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом! На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?
Зависть?
Может просто люди чуточку понимают что лицемерно как-то с каналов каждодневно лить помои о том что запад загнивает,НАТО у наших границ,они нам враги и вообще там все геи а сам в это время спокойно покупаешь виллу в Италии чтобы отдыхать среди врагов и геев
Или тут ниче такого,он же профессиональный наемный пропагандист он же не обязан следовать тому что сам несёт?
Цитата:
maxsaf:
Так и что в итоге, на каком языке сейчас ценники?
Так и что в итоге, на каком языке сейчас ценники?
Вывески На государственном и потом на всех остальных а ценники на арабском
Незнаю за че вы там воевали))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:36
А чтоб от армии откосить, и работать на трех работах по фирмам, еще не знаем, куда поступать, ну года полтора время есть..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11987
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:41
Цитата:
Ну много зеков прислали на целину
Много бывших раскулаченных их Сибири решили чуть южнее переселится
Вот и не писали письма никуда
Цитата:
Ну а теперь как тот Шредер живёт на деньги России как штатный пропагандист и на потеху публике рассказывает из Израиля какая Россия хорошая а запад плохой
Но
В Россию переезжать не торопиться как наш электрон))))
Россию удобно любить откуда нибудь из загнивающего запада а вот с окраин Самары уже как-то не очень))
Доктор СИЗО:
Разве не странно было все это? Как обьяснить такое?
Разве не странно было все это? Как обьяснить такое?
Ну много зеков прислали на целину
Много бывших раскулаченных их Сибири решили чуть южнее переселится
Вот и не писали письма никуда
Цитата:
таноми52:
Когда-то Кедми (Казаков) в 22 года вырвался со скандалом из СССР, с юношеским максимализмом считая его, как бы сейчас сказали, чуть ли не "империей зла". Жизнь помыкала его по миру, по Западу, Палестинам-Израилям, благодаря уму добился высот -израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» и т.п.
Когда-то Кедми (Казаков) в 22 года вырвался со скандалом из СССР, с юношеским максимализмом считая его, как бы сейчас сказали, чуть ли не "империей зла". Жизнь помыкала его по миру, по Западу, Палестинам-Израилям, благодаря уму добился высот -израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» и т.п.
Ну а теперь как тот Шредер живёт на деньги России как штатный пропагандист и на потеху публике рассказывает из Израиля какая Россия хорошая а запад плохой
Но
В Россию переезжать не торопиться как наш электрон))))
Россию удобно любить откуда нибудь из загнивающего запада а вот с окраин Самары уже как-то не очень))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.02.22 - 10:43
Брал я раньше в к/отделы Целиниимэсха и КФ Агромашхолдинга выпускников Чимэсх, Чпи. Никак они себя не показали, квартиры только зря им дали без очереди. И уехали обратно еще в советские времена.Пришлось использовать только местные кадры. 3 костанайских университета прекрасно готовят инженерные кадры. Надуманная проблема.
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