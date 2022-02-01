Отправлено: - 10:34

111:

Маленький домик,русская печка. Русские книги и русская свечка Странного в этом что здесь такого Это дом Соловьева… на озере Комо..

таноми52:

Зависть! Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву! Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом! На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?

maxsaf:

Так и что в итоге, на каком языке сейчас ценники?

Цитата:Эрудит затоЦитата:Зависть?Может просто люди чуточку понимают что лицемерно как-то с каналов каждодневно лить помои о том что запад загнивает,НАТО у наших границ,они нам враги и вообще там все геи а сам в это время спокойно покупаешь виллу в Италии чтобы отдыхать среди врагов и геевИли тут ниче такого,он же профессиональный наемный пропагандист он же не обязан следовать тому что сам несёт?Цитата:Вывески На государственном и потом на всех остальных а ценники на арабскомНезнаю за че вы там воевали))