Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля. Читать новость>>
О смотрю, знатоки появились промышленности! Вы не обидетесь же, если я скажу, что вы нагло лжете об отечественном автопроме! Я 15 лет отработал на дизельном заводе, и знаю все производство. Когда дизельный завод влачил жалкое существование, работая с Уралазом, 1700 рабочих искали пропитание своим семьям, работая на рынках. Сейчас они все трудоустроены, имеют бесплатный проезд и нормальное питание по символическим ценам. Кузов автомобиля варится полностью в Костанае, красится, шлифуется, полируется. Ни одна страна в мире не выпускает авиомобиль полностью. Это слышком накладно даже для западных стран. Сборка машин в Костанае производится в количествах, необходимых для торговой сети Казахстана и близлежащих стран. Если имеется интерес к производству, могу помочь любому форумчанину в получении разового пропуска.
ACROS: Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли.
Это называется раскачиванием устоявшегося рынка. Если заставить капиталиста сегодня продавать что-то дешевле, то завтра обязательно жди поднятия цен. Ну никогда не станет никакой капиталист альтруистом, да и нет никакого смысла в капиталистическом обществе устраивать благотворительные распродажи в ущерб собственному бизнесу. Если в каком-то моменте продавали товар на 15-20% дешевле, значит завтра цены взлетят на те же проценты, ведь затраты на снижение нужно каким-то волшебным образом отбивать.
По сути, если на рынке есть возможность понизить цену на 15-20%, то это либо какой-то странный рынок, либо обман, либо типичный демпинг, имеющий перспективные планы по обдиранию своих лохозавров клиентов уже в ближайшем будущем.
И потом, неужели кто-то наивно полагает, что на рынке закупятся социально незащищённые слои населения? Ну уж нет, туда в первых рядах придут денежные и здоровые особи, способные протолкаться сквозь народную массу,купить и вынести на своих могучих плечах мешки с сахаром, лотки с яйцами и конские ляШки. Поэтому вся эта забота о сирых и убогих - типичная фикция, необходимая только для галочки о проведенном мероприятии.
Если ярмарки будут проводиться каждую неделю, перекупщики уйдут с зеленного и других рынков. Цены упадут на сумму ихней маржи! Настоящих капиталистов мы еще лет 300 не увидим! Так, обычное жулье, которое работать на производстве не хочет!
Доктор СИЗО: Если ярмарки будут проводиться каждую неделю, перекупщики уйдут с зеленного и других рынков.
Куда уйдут перекупщики, в акимат что-ли? Капитализм весь построен на посредничестве. Ещё Джек Лондон писал, как "десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров."
И на какие шиши, скажите на милость, акимат будет проводить эти ярмарки каждую неделю? Ведь вся эта ярмарочная благотворительная комарилья тупо оплачивается из общественного кармана. То есть, мы все скидываемся своими налогами, чтобы иногда небольшая кучка избранных купила себе по 10 лотков яиц на 20 тенге дешевле, чем в магазине. А в то же самое время всех остальных ожидают повышенные цены в магазинах, потому что поставщикам нужно отбивать свои затраты на разовое фиктивное снижение цен.
Если бы акиматовские ярмарки были реально эффективным механизмом, то уже давно не было бы ни магазинов у дома, ни супермаркетов, ни торговых центров, а остались бы одни сплошные благотворительные ярмарки. И радостные поставщики участвовали бы в социалистических соревнованиях по обеспечению населения продуктами без посредников и с минимальными ценами. Приносили бы прямо на дом картошку, яйца, подсолнечное масло и ляШки конины.
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