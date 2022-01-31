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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43441
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4959
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 22:22
#30
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Цитата:
maxsaf:

О смотрю, знатоки появились промышленности! Вы не обидетесь же, если я скажу, что вы нагло лжете об отечественном автопроме! Я 15 лет отработал на дизельном заводе, и знаю все производство. Когда дизельный завод влачил жалкое существование, работая с Уралазом, 1700 рабочих искали пропитание своим семьям, работая на рынках. Сейчас они все трудоустроены, имеют бесплатный проезд и нормальное питание по символическим ценам. Кузов автомобиля варится полностью в Костанае, красится, шлифуется, полируется. Ни одна страна в мире не выпускает авиомобиль полностью. Это слышком накладно даже для западных стран. Сборка машин в Костанае производится в количествах, необходимых для торговой сети Казахстана и близлежащих стран. Если имеется интерес к производству, могу помочь любому форумчанину в получении разового пропуска.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8571
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:13
#31
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я 15 лет отработал на дизельном заводе, и знаю все производство

В каком цехе?
Тогда весь город там работал кажется в разное время..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4959
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:17
#32
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Цитата:
111:

Угомонись, я работал начальником конструкторского отдела КФ Агромашхолдинга. Что приравнено к замглав конструктора 8-) :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8571
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:19
#33
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Цитата:
Доктор СИЗО:
работал начальником конструкторского отдела КФ Агромашхолдинга.

Остановки дизельный завод не конструировал.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4959
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:30
#34
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Цитата:
111:

Много ты знаешь о работе в КБ! Не твой уровень! Кстати, ты, тогда, так и не смог доказать свою "работу" на дизельном заводе.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 01.02.2022 - 06:22]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4959
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:32
#35
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Статья и фото моей остановки есть в НГ! Память отбило?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15213
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:40
#36
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Цитата:
ACROS:
За этикетку "Тауар жолда" надо наказывать

Почему? Товар раскуплен, едет домой к покупателю. Ту-ту)) тут все честно 8-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1783
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 23:58
#37
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Цитата:
ACROS:
Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли.

Это называется раскачиванием устоявшегося рынка. Если заставить капиталиста сегодня продавать что-то дешевле, то завтра обязательно жди поднятия цен. Ну никогда не станет никакой капиталист альтруистом, да и нет никакого смысла в капиталистическом обществе устраивать благотворительные распродажи в ущерб собственному бизнесу. Если в каком-то моменте продавали товар на 15-20% дешевле, значит завтра цены взлетят на те же проценты, ведь затраты на снижение нужно каким-то волшебным образом отбивать.

По сути, если на рынке есть возможность понизить цену на 15-20%, то это либо какой-то странный рынок, либо обман, либо типичный демпинг, имеющий перспективные планы по обдиранию своих лохозавров клиентов уже в ближайшем будущем.

И потом, неужели кто-то наивно полагает, что на рынке закупятся социально незащищённые слои населения? Ну уж нет, туда в первых рядах придут денежные и здоровые особи, способные протолкаться сквозь народную массу,купить и вынести на своих могучих плечах мешки с сахаром, лотки с яйцами и конские ляШки. Поэтому вся эта забота о сирых и убогих - типичная фикция, необходимая только для галочки о проведенном мероприятии.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4959
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 01.02.22 - 05:30
#38
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Цитата:
Маркс:

Если ярмарки будут проводиться каждую неделю, перекупщики уйдут с зеленного и других рынков. Цены упадут на сумму ихней маржи! Настоящих капиталистов мы еще лет 300 не увидим! Так, обычное жулье, которое работать на производстве не хочет!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4959
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.02.22 - 06:17
#39
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Цитата:
drakon:

Соседи знают, что у них индус, с ними живет? Ты какие колышки любишь, осиновые или березовые? Гладкие или шершавые? Йогу любишь, или просто так 3,14 ишь? В тарановке тоже индусил? 8-) :oops: :-P
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