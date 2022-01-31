Отправлено: - 23:58

ACROS:

Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли.



Цитата:Это называется раскачиванием устоявшегося рынка. Если заставить капиталиста сегодня продавать что-то дешевле, то завтра обязательно жди поднятия цен. Ну никогда не станет никакой капиталист альтруистом, да и нет никакого смысла в капиталистическом обществе устраивать благотворительные распродажи в ущерб собственному бизнесу. Если в каком-то моменте продавали товар на 15-20% дешевле, значит завтра цены взлетят на те же проценты, ведь затраты на снижение нужно каким-то волшебным образом отбивать.По сути, если на рынке есть возможность понизить цену на 15-20%, то это либо какой-то странный рынок, либо обман, либо типичный демпинг, имеющий перспективные планы по обдиранию своих лохозавров клиентов уже в ближайшем будущем.И потом, неужели кто-то наивно полагает, что на рынке закупятся социально незащищённые слои населения? Ну уж нет, туда в первых рядах придут денежные и здоровые особи, способные протолкаться сквозь народную массу,купить и вынести на своих могучих плечах мешки с сахаром, лотки с яйцами и конские ляШки. Поэтому вся эта забота о сирых и убогих - типичная фикция, необходимая только для галочки о проведенном мероприятии.