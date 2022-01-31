ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились. Читать новость
- Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились, -
Охотник: И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь
Ну тут надеюсь будет не сложно. Как минимум обоюдная вина. Сирена не даёт права на пересечение перекрёстка в слепую. Убавление скорости и убедиться в том, что все участники дорожного движения тебя пропускают никто не отменял. Если не выяснится, что кто то просто ехал с сиреной, потому что куда то спешил. Из статьи не ясно, ехала вторая скорая на вызов или ещё куда спешила.
В молодости угораздило меня попасть на мотоцикле под презренный Запорожец. Мотоцикл вдребезги, у меня перелом ноги, прикормленный райследак лепечет об обоюдной вине. Я направился к Жукову, начальнику облГАИ. Он выделил грамотного эксперта. Впервые узнал, что обоюдной вины в ДТП не бывает! Права мне сразу вернули. Лихач выплатил материальный ущерб.
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