Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля. Читать новость>>
О смотрю, знатоки появились промышленности! Вы не обидетесь же, если я скажу, что вы нагло лжете об отечественном автопроме! Я 15 лет отработал на дизельном заводе, и знаю все производство. Когда дизельный завод влачил жалкое существование, работая с Уралазом, 1700 рабочих искали пропитание своим семьям, работая на рынках. Сейчас они все трудоустроены, имеют бесплатный проезд и нормальное питание по символическим ценам. Кузов автомобиля варится полностью в Костанае, красится, шлифуется, полируется. Ни одна страна в мире не выпускает авиомобиль полностью. Это слышком накладно даже для западных стран. Сборка машин в Костанае производится в количествах, необходимых для торговой сети Казахстана и близлежащих стран. Если имеется интерес к производству, могу помочь любому форумчанину в получении разового пропуска.
ACROS: Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли.
Это называется раскачиванием устоявшегося рынка. Если заставить капиталиста сегодня продавать что-то дешевле, то завтра обязательно жди поднятия цен. Ну никогда не станет никакой капиталист альтруистом, да и нет никакого смысла в капиталистическом обществе устраивать благотворительные распродажи в ущерб собственному бизнесу. Если в каком-то моменте продавали товар на 15-20% дешевле, значит завтра цены взлетят на те же проценты, ведь затраты на снижение нужно каким-то волшебным образом отбивать.
По сути, если на рынке есть возможность понизить цену на 15-20%, то это либо какой-то странный рынок, либо обман, либо типичный демпинг, имеющий перспективные планы по обдиранию своих лохозавров клиентов уже в ближайшем будущем.
И потом, неужели кто-то наивно полагает, что на рынке закупятся социально незащищённые слои населения? Ну уж нет, туда в первых рядах придут денежные и здоровые особи, способные протолкаться сквозь народную массу,купить и вынести на своих могучих плечах мешки с сахаром, лотки с яйцами и конские ляШки. Поэтому вся эта забота о сирых и убогих - типичная фикция, необходимая только для галочки о проведенном мероприятии.
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