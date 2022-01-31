Отправлено: - 23:06

Трудовой Стаж Доктора СИЗО:1. 15 лет на дизельном заводе.2. 15 лет на вышке в МВД.3. 6 лет на рынке, торговал мясом.4. 5 лет в Универе, очно.Уже стаж 41 год. Так кроме этого, гдетоещё работал. Кто, вы, доктор СИЗО?...