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≡ Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43440
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
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Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5069
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
#1
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Легко отделались, там вроде потерпевшие по несколько лямов просили..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 31.01.22 - 18:29
#2
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Ужас какой то! Разве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11984
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 18:30
#3
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Разве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?

Говорят зубы выбили
Там одним литром не обойтись
Минимум 5)))
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 18:38
#4
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У нас в Наримановке проблемы возникали у тех, кто продолжал гоношиться и не хотел принимать мировую от серьезных пацанов! Порезали парня из центра, не хотел забирать свое заявление!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
636
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 21:55
#5
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Цитата:
один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка

Источник:


Казхеды...Реально ведь можно было без заявления помириться.. Что за молодёжь пошла.. плюнешь ему в лицо он уже и в драку лезет

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 31.01.2022 - 21:56]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8127
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:07
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Казхеды...

че переобулась уже?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24051
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:11
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Казхеды..

Это кеды, из казахстана?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24051
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 31.01.22 - 22:19
#8
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Цитата:
Доктор СИЗО:
азве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?

У Гуриненко, все зубы - выбили.
Он же не член Нуротана.
Кто ему протезы зубные,
даст теперь - бесплатно?... :lol: :oops: :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8504
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:25
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Реально ведь можно было без заявления помириться..

Там у чела зубов больше нет, это не ногти, новые не вырастут, как тут мириться?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:37
#10
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Цитата:
elektron:

Нет такого удара в боксе, что бы можно сломать сразу 32 зуба! Это даже невозможно сделать даже зиловской монтировкой!
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