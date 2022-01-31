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Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43440
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5069
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 31.01.22 - 16:39
Легко отделались, там вроде потерпевшие по несколько лямов просили..
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 31.01.22 - 18:29
Ужас какой то! Разве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11984
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 18:30
Цитата:
Говорят зубы выбили
Там одним литром не обойтись
Минимум 5)))
Доктор СИЗО:
Разве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?
Разве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?
Говорят зубы выбили
Там одним литром не обойтись
Минимум 5)))
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 18:38
У нас в Наримановке проблемы возникали у тех, кто продолжал гоношиться и не хотел принимать мировую от серьезных пацанов! Порезали парня из центра, не хотел забирать свое заявление!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 636
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 21:55
Цитата:
Казхеды...Реально ведь можно было без заявления помириться.. Что за молодёжь пошла.. плюнешь ему в лицо он уже и в драку лезет
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 31.01.2022 - 21:56]
один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка
Источник:
Источник:
Казхеды...Реально ведь можно было без заявления помириться.. Что за молодёжь пошла.. плюнешь ему в лицо он уже и в драку лезет
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 31.01.2022 - 21:56]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8127
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:07
Цитата:
че переобулась уже?
ПолиграфЪ Боярышников:
Казхеды...
Казхеды...
че переобулась уже?
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:11
Цитата:
Это кеды, из казахстана?...
ПолиграфЪ Боярышников:
Казхеды..
Казхеды..
Это кеды, из казахстана?...
Re: Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в...
Отправлено: 31.01.22 - 22:19
Цитата:
У Гуриненко, все зубы - выбили.
Он же не член Нуротана.
Кто ему протезы зубные,
даст теперь - бесплатно?...
Доктор СИЗО:
азве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?
азве нельзя было порешать этот вопрос на уровне участкового и литром водки потерпевшей стороне?
У Гуриненко, все зубы - выбили.
Он же не член Нуротана.
Кто ему протезы зубные,
даст теперь - бесплатно?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8504
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:25
Цитата:
Там у чела зубов больше нет, это не ногти, новые не вырастут, как тут мириться?
ПолиграфЪ Боярышников:
Реально ведь можно было без заявления помириться..
Реально ведь можно было без заявления помириться..
Там у чела зубов больше нет, это не ногти, новые не вырастут, как тут мириться?
Смягчили в связи с амнистией - Как наказали виновных в жестокой драке возле магазина "Даулет" в Рудном?
Отправлено: 31.01.22 - 22:37
Цитата:
Нет такого удара в боксе, что бы можно сломать сразу 32 зуба! Это даже невозможно сделать даже зиловской монтировкой!
elektron:
Нет такого удара в боксе, что бы можно сломать сразу 32 зуба! Это даже невозможно сделать даже зиловской монтировкой!
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