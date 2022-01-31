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≡ ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43440
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
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Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
217
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
#1
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И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
70
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 21:10
#2
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25-30 лет назад было аналогичное ДТП на перекрестке улиц Баймагамбетова и Тарана. Столкнулись, если не изменяет памаять, RAF и УАЗ. Обе машины ехали на вызов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8504
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 21:30
#3
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Цитата:
Безбилетный пассажир:
Обе машины ехали на вызов.

Только тогда одна везла пациента, а другая без вызова и пациента была. И ехала с сиреной, кто то куда то спешил.

[Исправлено: elektron, 31.01.2022 - 16:31]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
636
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 22:00
#4
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Цитата:
- Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились, -

Источник:


Понять и простить! Все двигались спасать человека,всякое бывает
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8127
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 22:06
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Все двигались спасать человека,всякое бывает

вчкушка, не раскрыта тема Путина в данном происшествие... Решила в понедельник начать новую жизнь? не пить... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8504
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 22:22
#6
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Цитата:
Охотник:
И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь

Ну тут надеюсь будет не сложно. Как минимум обоюдная вина. Сирена не даёт права на пересечение перекрёстка в слепую. Убавление скорости и убедиться в том, что все участники дорожного движения тебя пропускают никто не отменял.
Если не выяснится, что кто то просто ехал с сиреной, потому что куда то спешил. Из статьи не ясно, ехала вторая скорая на вызов или ещё куда спешила.
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