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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43440
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 22:22
#30
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Цитата:
maxsaf:

О смотрю, знатоки появились промышленности! Вы не обидетесь же, если я скажу, что вы нагло лжете об отечественном автопроме! Я 15 лет отработал на дизельном заводе, и знаю все производство. Когда дизельный завод влачил жалкое существование, работая с Уралазом, 1700 рабочих искали пропитание своим семьям, работая на рынках. Сейчас они все трудоустроены, имеют бесплатный проезд и нормальное питание по символическим ценам. Кузов автомобиля варится полностью в Костанае, красится, шлифуется, полируется. Ни одна страна в мире не выпускает авиомобиль полностью. Это слышком накладно даже для западных стран. Сборка машин в Костанае производится в количествах, необходимых для торговой сети Казахстана и близлежащих стран. Если имеется интерес к производству, могу помочь любому форумчанину в получении разового пропуска.
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