Отправлено: - 22:22

maxsaf:



Цитата:О смотрю, знатоки появились промышленности! Вы не обидетесь же, если я скажу, что вы нагло лжете об отечественном автопроме! Я 15 лет отработал на дизельном заводе, и знаю все производство. Когда дизельный завод влачил жалкое существование, работая с Уралазом, 1700 рабочих искали пропитание своим семьям, работая на рынках. Сейчас они все трудоустроены, имеют бесплатный проезд и нормальное питание по символическим ценам. Кузов автомобиля варится полностью в Костанае, красится, шлифуется, полируется. Ни одна страна в мире не выпускает авиомобиль полностью. Это слышком накладно даже для западных стран. Сборка машин в Костанае производится в количествах, необходимых для торговой сети Казахстана и близлежащих стран. Если имеется интерес к производству, могу помочь любому форумчанину в получении разового пропуска.