Отправлено: - 21:55





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44515 один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось другим парням, они сделали замечание, после чего завязалась дракаИсточник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 31.01.2022 - 21:56]

Цитата:Казхеды...Реально ведь можно было без заявления помириться.. Что за молодёжь пошла.. плюнешь ему в лицо он уже и в драку лезет