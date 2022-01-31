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Сегодня аптечная сеть «Забота» - одна из ведущих в Костанае и Костанайской области в сфере розничной реализации лекарственных средств. О том, с чем сегодня сталкивается фармацевтический рынок, по каким правилам он живет - в интервью с исполнительным директором ТОО Забота Company LTD Сергеем АТКИНЫМ.