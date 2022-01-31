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≡ Современная аптека - это серьезно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43440
Современная аптека - это серьезно
Отправлено: 31.01.22 - 22:10
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Сегодня аптечная сеть «Забота» - одна из ведущих в Костанае и Костанайской области в сфере розничной реализации лекарственных средств. О том, с чем сегодня сталкивается фармацевтический рынок, по каким правилам он живет - в интервью с исполнительным директором ТОО Забота Company LTD Сергеем АТКИНЫМ.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8127
Re: Современная аптека - это серьезно
Отправлено: 31.01.22 - 22:10
#1
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Цитата:
Рейтинг: 4.27 (голосов 66)

Интересно, в конторе приказ издали каждому проголосовать что ли? Правда, не фига не поняли для чего! ;-)
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