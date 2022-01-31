Отправлено: - 22:22

Охотник:

И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь

Цитата:Ну тут надеюсь будет не сложно. Как минимум обоюдная вина. Сирена не даёт права на пересечение перекрёстка в слепую. Убавление скорости и убедиться в том, что все участники дорожного движения тебя пропускают никто не отменял.Если не выяснится, что кто то просто ехал с сиреной, потому что куда то спешил. Из статьи не ясно, ехала вторая скорая на вызов или ещё куда спешила.