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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43440
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8444
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:32
#15
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Цитата:
Маркс:
Ура! Налетай, народ! Цены на рынке ниже рыночных!

Апельсин-Солнечный сегодня

Вот что бывает когда государство начинает вмешиваться в рыночные отношения.На весь Гипермаркет нет ни одного кочана капусты.
Местные производители капусту не продают теперь вообще,зато везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет.С
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24051
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:36
#16
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Цитата:
111:
Дракон наверно мусульманин..

Индус, Я... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:45
#17
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Цитата:
Добринцофф:

Лучше пусть будет так, чем ваши забугорные цены!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24051
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:47
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Откуда ты выпрыгнул, как чертенок из бутылки?

Чкрти выпрыгивают, не из бутылки, а из табакерки... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8444
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:50
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Лучше пусть будет так, чем ваши забугорные цены!

Лучше когда есть выбор,а пустые полки-это мы уже проходили.
Кстати на весь гипермаркет нет ни одного пакета молока ДЕП 2.5%
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:51
#20
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Отдадут ваши гипермаркеты южанам, когда вы обанкротитесь. Они будут торговать по первоначальным ценам
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24051
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:52
#21
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Цитата:
[Добринцофф[/b]
и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет.

Да, голод, наступает?... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8568
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:54
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Апельсин

Как ты и говорил, в точку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8568
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:55
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати на весь гипермаркет нет ни одного пакета молока ДЕП 2.5%

На ярмарке закупимся
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4935
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:58
#24
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Никчемное место у апельсина, там кроме напитков и хлеба никто ничего не берет!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2454
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 20:29
#25
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Цитата:
Добринцофф:
везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет


И чего этим популистким жестом для населения,добилось государство: кормим чужих людей и пополняем деньгами казну чужой страны. Примерно так, как и в так называемом казахском отвёрточном автопроме: привозят готовые машинокомплекты, прикручивают четыре колеса, клеют наклейку" Маде ин Казахстан" и всё: - надуваеют щёки - мы автомобильная держава и впаривают своим закредитованным гражданам под 4% льготного автокредита, дешёвые китайские машинокомплекты по баснословно дорогим ценам. Точно такая же схема и с картоп и сабыз.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2454
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
#26
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Цитата:
Добринцофф:


За этикетку "Тауар жолда" надо наказывать- это полная насмешка или издёвка над покупателями или нормативный срок действия этой этикетки: - два часа, потом какой нибудь административный штраф: - не из Америки же этот ТАУАР везут. Можно же расценить это как - САБОТАЖ по отношению в властям.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8444
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 20:40
#27
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Цитата:
ACROS:
За этикетку "Тауар жолда" надо наказывать-

Надо заметить ,что этикетка выполнена довольно таки качественно-это не наспех напечатаная на принтере бумажка,то есть администрация заранее подготовилась к тому сценарию.
Не надо никого наказывать,надо просто дать людям спокойно работать,никогда ещё запреты и ограничения не приводили ни к чему хорошему и этот раз не исключение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15201
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 21:19
#28
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Цитата:
ACROS:
Примерно так, как и в так называемом казахском отвёрточном автопроме: привозят готовые машинокомплекты, прикручивают четыре колеса, клеют наклейку" Маде ин Казахстан" и всё: - надуваеют щёки - мы автомобильная держава

Вы уже 4:0 выигрываете :oops: :lol:
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8127
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 22:05
#29
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Это еще раз подтверждает необходимость дачи. Вот кому лень вырастить 3-4 мешка картошки, пусть теперь мыкается по ярмаркам и базарам... охая от цены в 400 за кило морковки и вопрошая на пустые полки "кайда?"... саебиз как грится...
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