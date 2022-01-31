Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля. Читать новость>>
Маркс: Ура! Налетай, народ! Цены на рынке ниже рыночных!
Апельсин-Солнечный сегодня Вот что бывает когда государство начинает вмешиваться в рыночные отношения.На весь Гипермаркет нет ни одного кочана капусты. Местные производители капусту не продают теперь вообще,зато везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет.С
Добринцофф: везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет
И чего этим популистким жестом для населения,добилось государство: кормим чужих людей и пополняем деньгами казну чужой страны. Примерно так, как и в так называемом казахском отвёрточном автопроме: привозят готовые машинокомплекты, прикручивают четыре колеса, клеют наклейку" Маде ин Казахстан" и всё: - надуваеют щёки - мы автомобильная держава и впаривают своим закредитованным гражданам под 4% льготного автокредита, дешёвые китайские машинокомплекты по баснословно дорогим ценам. Точно такая же схема и с картоп и сабыз.
За этикетку "Тауар жолда" надо наказывать- это полная насмешка или издёвка над покупателями или нормативный срок действия этой этикетки: - два часа, потом какой нибудь административный штраф: - не из Америки же этот ТАУАР везут. Можно же расценить это как - САБОТАЖ по отношению в властям.
Надо заметить ,что этикетка выполнена довольно таки качественно-это не наспех напечатаная на принтере бумажка,то есть администрация заранее подготовилась к тому сценарию. Не надо никого наказывать,надо просто дать людям спокойно работать,никогда ещё запреты и ограничения не приводили ни к чему хорошему и этот раз не исключение.
ACROS: Примерно так, как и в так называемом казахском отвёрточном автопроме: привозят готовые машинокомплекты, прикручивают четыре колеса, клеют наклейку" Маде ин Казахстан" и всё: - надуваеют щёки - мы автомобильная держава
Это еще раз подтверждает необходимость дачи. Вот кому лень вырастить 3-4 мешка картошки, пусть теперь мыкается по ярмаркам и базарам... охая от цены в 400 за кило морковки и вопрошая на пустые полки "кайда?"... саебиз как грится...
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