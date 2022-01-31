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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 17:59
Цитата:
Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте! Бесплатная квартира, продвижение по работе ставили точку метаниям и душевным мукам людей! Директор с/за Щербакова разрешил уезжать и приезжать в совхоз не более 5 раз! Некоторые люди не укладывались в эту норму, и шли работать в лесхоз, или в пионерлагери!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 18:19]
Доктор СИЗО:
Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте! Бесплатная квартира, продвижение по работе ставили точку метаниям и душевным мукам людей! Директор с/за Щербакова разрешил уезжать и приезжать в совхоз не более 5 раз! Некоторые люди не укладывались в эту норму, и шли работать в лесхоз, или в пионерлагери!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 18:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 18:22
Цитата:
Ну а каком уюте может идти речь?
Собрали людей как скот,так вот вам задание,будете жить в пустыне и возделывать хлеб
Лааадно ответили привыкшие ко всему крестьяне
Доктор СИЗО:
Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте
Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте
Ну а каком уюте может идти речь?
Собрали людей как скот,так вот вам задание,будете жить в пустыне и возделывать хлеб
Лааадно ответили привыкшие ко всему крестьяне
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 18:34
Цитата:
Скажи мне кто твой кумир и я скажу кто ты
В принципе это было понятно
Кто может быть в кумирах у местных лицемерных охранителей скреп? Соловей конечно же с виллой в Италии
И кедми любящий Россию из Израиля))
Ну что эрудиты то да
Только умный еврей может Из Италии впарить русскому любовь к России)))
таноми52:
Михеев, Третьяков, Кедми, Сосновский А.В., Шахназаров и др. Кроме прочих качеств, ещё и эрудиты (Соловьёв так же). Много чего нового, исторического узнаёшь ( про "пролив Сахарова", н-мер, в этой передаче узнала :
Михеев, Третьяков, Кедми, Сосновский А.В., Шахназаров и др. Кроме прочих качеств, ещё и эрудиты (Соловьёв так же). Много чего нового, исторического узнаёшь ( про "пролив Сахарова", н-мер, в этой передаче узнала :
Скажи мне кто твой кумир и я скажу кто ты
В принципе это было понятно
Кто может быть в кумирах у местных лицемерных охранителей скреп? Соловей конечно же с виллой в Италии
И кедми любящий Россию из Израиля))
Ну что эрудиты то да
Только умный еврей может Из Италии впарить русскому любовь к России)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:06
Цитата:
Маленький домик,русская печка.
Русские книги и русская свечка
Странного в этом что здесь такого
Это дом Соловьева… на озере Комо..
abaika95:
еврей может Из Италии впарить русскому любовь к России)))
еврей может Из Италии впарить русскому любовь к России)))
Маленький домик,русская печка.
Русские книги и русская свечка
Странного в этом что здесь такого
Это дом Соловьева… на озере Комо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:18
Цитата:
Зависть!
Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву!
Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом!
На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?
Пока в информационной войне он делает то, что надо, умело и умно!
abaika95:
Соловей конечно же с виллой в Италии
Соловей конечно же с виллой в Италии
Зависть!
Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву!
Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом!
На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?
Пока в информационной войне он делает то, что надо, умело и умно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:20
Цитата:
Много было непонятного у тех людей. Они никогда не ездили в отпуск на родину, почтальонка с ужасом говорила нам, что они не пишут письма, и не получают вообще писем! Разве не странно было все это? Как обьяснить такое?
abaika95:
Много было непонятного у тех людей. Они никогда не ездили в отпуск на родину, почтальонка с ужасом говорила нам, что они не пишут письма, и не получают вообще писем! Разве не странно было все это? Как обьяснить такое?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:37
Цитата:
Когда-то Кедми (Казаков) в 22 года вырвался со скандалом из СССР, с юношеским максимализмом считая его, как бы сейчас сказали, чуть ли не "империей зла".
Жизнь помыкала его по миру, по Западу, Палестинам-Израилям, благодаря уму добился высот -израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» и т.п.
Прожив большую часть жизни, имея теперь возможность сравнивать, он знает что такое "западные ценности", а имея принципы, живёт по совести, давая объективную оценку СССР и России
Напомню, что он писал в книге "Безнадёжные войны":
В России меня научили ценить книгу, культуру и образование, хорошее воспитание и искусство. С детства я привык относиться с отвращением к дешевой и примитивной политической пропаганде, к лицемерию, особенно властей предержащих и членов партии, к торговле принципами и образом жизни. В России я научился относиться с презрением к людям, посвятившим свою жизнь наживе и деньгам. Несмотря на диктатуру и жестокий режим, несмотря на лицемерие и ложь, заполнившие советское общество и в конце концов погубившие его, все свои качества я приобрел в России и нисколько не жалею об это"
abaika95:
И кедми любящий Россию из Израиля))
И кедми любящий Россию из Израиля))
Когда-то Кедми (Казаков) в 22 года вырвался со скандалом из СССР, с юношеским максимализмом считая его, как бы сейчас сказали, чуть ли не "империей зла".
Жизнь помыкала его по миру, по Западу, Палестинам-Израилям, благодаря уму добился высот -израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» и т.п.
Прожив большую часть жизни, имея теперь возможность сравнивать, он знает что такое "западные ценности", а имея принципы, живёт по совести, давая объективную оценку СССР и России
Напомню, что он писал в книге "Безнадёжные войны":
В России меня научили ценить книгу, культуру и образование, хорошее воспитание и искусство. С детства я привык относиться с отвращением к дешевой и примитивной политической пропаганде, к лицемерию, особенно властей предержащих и членов партии, к торговле принципами и образом жизни. В России я научился относиться с презрением к людям, посвятившим свою жизнь наживе и деньгам. Несмотря на диктатуру и жестокий режим, несмотря на лицемерие и ложь, заполнившие советское общество и в конце концов погубившие его, все свои качества я приобрел в России и нисколько не жалею об это"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:38
Цитата:
Про какую информационную войну вы говорите? Я не смотрю такие передачи! У нас же Таможенный союз! Кто давал ему право распускать язык?
таноми52:
Про какую информационную войну вы говорите? Я не смотрю такие передачи! У нас же Таможенный союз! Кто давал ему право распускать язык?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:40
Цитата:
Это что за детский лепет?
Доктор СИЗО:
Про какую информационную войну вы говорите? Я не смотрю такие передачи! У нас же Таможенный союз! Кто давал ему право распускать язык?
Про какую информационную войну вы говорите? Я не смотрю такие передачи! У нас же Таможенный союз! Кто давал ему право распускать язык?
Это что за детский лепет?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24049
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:47
Цитата:
Какие, пионерлагеря, во время Целины?...
Доктор СИЗО:
и шли работать в лесхоз, или в пионерлагери!
и шли работать в лесхоз, или в пионерлагери!
Какие, пионерлагеря, во время Целины?...
-
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