Отправлено: - 18:22

Доктор СИЗО:

Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте

Цитата:Ну а каком уюте может идти речь?Собрали людей как скот,так вот вам задание,будете жить в пустыне и возделывать хлебЛааадно ответили привыкшие ко всему крестьяне