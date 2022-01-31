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≡ ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43439
ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
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Одна скорая под управлением водителя 1989 г. р. двигалась по ул. Баймагамбетова в сторону КЖБИ на вызов и проезжала на красный свет. Другая с ул. Наримановской выезжала на зелёный свет. Вот и встретились.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
217
Re: ДТП с участием двух машин скорой помощи прокомментировали в...
Отправлено: 31.01.22 - 20:35
#1
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И кто теперь виноват? Кто кого должен пропускать? Нарочно не придумаешь
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