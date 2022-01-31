Отправлено: - 20:29

Добринцофф:

везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет

Цитата:И чего этим популистким жестом для населения,добилось государство: кормим чужих людей и пополняем деньгами казну чужой страны. Примерно так, как и в так называемом казахском отвёрточном автопроме: привозят готовые машинокомплекты, прикручивают четыре колеса, клеют наклейку" Маде ин Казахстан" и всё: - надуваеют щёки - мы автомобильная держава и впаривают своим закредитованным гражданам под 4% льготного автокредита, дешёвые китайские машинокомплекты по баснословно дорогим ценам. Точно такая же схема и с картоп и сабыз.