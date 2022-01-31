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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4932
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 17:59
#8461
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте! Бесплатная квартира, продвижение по работе ставили точку метаниям и душевным мукам людей! Директор с/за Щербакова разрешил уезжать и приезжать в совхоз не более 5 раз! Некоторые люди не укладывались в эту норму, и шли работать в лесхоз, или в пионерлагери!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 18:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 18:22
#8462
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Во времена целины много приходилось видеть таких людей с обрубленной судьбой! Тогдашняя пропаганда денно и нощно трубила об этом! Но люди чувствовали, насколько неуютно живется на новом месте

Ну а каком уюте может идти речь?
Собрали людей как скот,так вот вам задание,будете жить в пустыне и возделывать хлеб
Лааадно ответили привыкшие ко всему крестьяне
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11984
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 18:34
#8463
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Цитата:
таноми52:
Михеев, Третьяков, Кедми, Сосновский А.В., Шахназаров и др. Кроме прочих качеств, ещё и эрудиты (Соловьёв так же). Много чего нового, исторического узнаёшь ( про "пролив Сахарова", н-мер, в этой передаче узнала :

Скажи мне кто твой кумир и я скажу кто ты
В принципе это было понятно
Кто может быть в кумирах у местных лицемерных охранителей скреп? Соловей конечно же с виллой в Италии
И кедми любящий Россию из Израиля))
Ну что эрудиты то да
Только умный еврей может Из Италии впарить русскому любовь к России)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8568
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:06
#8464
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Цитата:
abaika95:
еврей может Из Италии впарить русскому любовь к России)))


Маленький домик,русская печка.
Русские книги и русская свечка
Странного в этом что здесь такого
Это дом Соловьева… на озере Комо..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2799
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:18
#8465
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Цитата:
abaika95:
Соловей конечно же с виллой в Италии


Зависть!
Вот и всё объяснение неприязни к Соловьёву!
Деньги же к нему не с неба падают, а зарабатываются трудом, энергией и умом!
На счёт патриотизма: в чём должен выражаться ЕГО патриотизм?
Пока в информационной войне он делает то, что надо, умело и умно!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4932
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:20
#8466
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Цитата:
abaika95:

Много было непонятного у тех людей. Они никогда не ездили в отпуск на родину, почтальонка с ужасом говорила нам, что они не пишут письма, и не получают вообще писем! Разве не странно было все это? Как обьяснить такое?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2799
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:37
#8467
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Цитата:
abaika95:
И кедми любящий Россию из Израиля))


Когда-то Кедми (Казаков) в 22 года вырвался со скандалом из СССР, с юношеским максимализмом считая его, как бы сейчас сказали, чуть ли не "империей зла".
Жизнь помыкала его по миру, по Западу, Палестинам-Израилям, благодаря уму добился высот -израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» и т.п.
Прожив большую часть жизни, имея теперь возможность сравнивать, он знает что такое "западные ценности", а имея принципы, живёт по совести, давая объективную оценку СССР и России
Напомню, что он писал в книге "Безнадёжные войны":
В России меня научили ценить книгу, культуру и образование, хорошее воспитание и искусство. С детства я привык относиться с отвращением к дешевой и примитивной политической пропаганде, к лицемерию, особенно властей предержащих и членов партии, к торговле принципами и образом жизни. В России я научился относиться с презрением к людям, посвятившим свою жизнь наживе и деньгам. Несмотря на диктатуру и жестокий режим, несмотря на лицемерие и ложь, заполнившие советское общество и в конце концов погубившие его, все свои качества я приобрел в России и нисколько не жалею об это"
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4932
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:38
#8468
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Цитата:
таноми52:

Про какую информационную войну вы говорите? Я не смотрю такие передачи! У нас же Таможенный союз! Кто давал ему право распускать язык?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2799
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:40
#8469
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Про какую информационную войну вы говорите? Я не смотрю такие передачи! У нас же Таможенный союз! Кто давал ему право распускать язык?


Это что за детский лепет?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24049
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 20:47
#8470
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Цитата:
Доктор СИЗО:
и шли работать в лесхоз, или в пионерлагери!

Какие, пионерлагеря, во время Целины?... :lol: :-o
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