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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43438
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8442
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:32
#15
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Цитата:
Маркс:
Ура! Налетай, народ! Цены на рынке ниже рыночных!

Апельсин-Солнечный сегодня

Вот что бывает когда государство начинает вмешиваться в рыночные отношения.На весь Гипермаркет нет ни одного кочана капусты.
Местные производители капусту не продают теперь вообще,зато везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет.С
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24046
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:36
#16
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Цитата:
111:
Дракон наверно мусульманин..

Индус, Я... :lol: :-o
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