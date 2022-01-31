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Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
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