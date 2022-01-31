Отправлено: - 19:32

Маркс:

Ура! Налетай, народ! Цены на рынке ниже рыночных!

Цитата:Апельсин-Солнечный сегодняВот что бывает когда государство начинает вмешиваться в рыночные отношения.На весь Гипермаркет нет ни одного кочана капусты.Местные производители капусту не продают теперь вообще,зато везут из Киргизии,Узбекистана и цена на неё ещё выросла,конкуренции то нет.С