Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля. Читать новость>>
Рынок - это условность, общественное понятие: имеется ввиду цена установившая на обьектах торговли и услуг, в результате спроса и предложения на тот или иной товар или услугу. Рынок можно понять как и: "Зелёный", "Нижняя оптовка", "Наримановка",и Складская и ОРТ. Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли. Слепой сказал:- увидим.
Люди привозят свои продукты, что бы обналичиться и продать все за светлое время суток. Им какой смысл играть в какие то подковерные акиматовские игры? Они после этого пойдут с заработанными деньгами в супермаркеты. Им там дадут скидку на купленные товары? Или бензин продадут по другой цене?
Доктор СИЗО: Они после этого пойдут с заработанными деньгами в супермаркеты. Им там дадут скидку на купленные товары? Или бензин продадут по другой цене?
Но никто же им там не продаст бензин с мочой или столетние бэушные носки . А они продают такое мясо.. Тем более в деревнях смешивается оно с грязью и гамном, валяется на снегу с собаками.. Тут рубят тоже на полу, везут в антисанитарии сюда.. Короче как свиньям продают то, что дешево..
Доктор СИЗО: в какие то подковерные акиматовские игры?
Я думаю, и это из моего опыта, это выглядит так: - звонок - вы не хотите поучаствовать в ярмарке - да, хочу продать з/отходы или сено - тогда привозите, желательно вам скинуть цену на 30-40%, потому что это ярмарка, основная цель которой: поддержка малоимущих слоёв населения - да это что то слишком дешёво - вы что не патриот района и от этого вы не обеднеете - конечно, я патриот района - ну тогда привозите.
Цитата:
111: как свиньям продают то, что дешево.
Свиньям разве дают корма дешёвые, наоборот - з/фураж:- это дорогой корм по нынешним временам.
Сразу видно поднялся человек, из супермаркетов откушивает продукты. Не противно было набирать такой текст? 6 лет торговали мои сотрудники на 4 точках ц/рынка. На 2х автолавках привозили мясо с поселков, сами участвовали в забое скота. Но такой мерзости, как ты описываешь, не видели никогда!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать