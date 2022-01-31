Отправлено: - 18:24

Доктор СИЗО:

Они после этого пойдут с заработанными деньгами в супермаркеты. Им там дадут скидку на купленные товары? Или бензин продадут по другой цене?

Цитата:Но никто же им там не продаст бензин с мочой или столетние бэушные носки .А они продают такое мясо..Тем более в деревнях смешивается оно с грязью и гамном, валяется на снегу с собаками..Тут рубят тоже на полу, везут в антисанитарии сюда..Короче как свиньям продают то, что дешево..