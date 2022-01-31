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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43438
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15505
Первая в 2022 году сельскохозяйстванная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
#1
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//Продукты будут продавать по ценам ниже рыночных на 15-20%.//

заботится власть о народе,
вот продукты дешевые будут продавать.
яйца,ляжки....

[Исправлено: alex_60, 31.01.2022 - 12:35]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1782
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 17:06
#2
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Ура! Налетай, народ! Цены на рынке ниже рыночных!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2452
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 17:30
#3
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Цитата:
Маркс:
Цены на рынке ниже рыночных!


Рынок - это условность, общественное понятие: имеется ввиду цена установившая на обьектах торговли и услуг, в результате спроса и предложения на тот или иной товар или услугу.
Рынок можно понять как и: "Зелёный", "Нижняя оптовка", "Наримановка",и Складская и ОРТ.
Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли. Слепой сказал:- увидим.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4927
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 18:12
#4
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Люди привозят свои продукты, что бы обналичиться и продать все за светлое время суток. Им какой смысл играть в какие то подковерные акиматовские игры? Они после этого пойдут с заработанными деньгами в супермаркеты. Им там дадут скидку на купленные товары? Или бензин продадут по другой цене?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8565
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 18:24
#5
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Они после этого пойдут с заработанными деньгами в супермаркеты. Им там дадут скидку на купленные товары? Или бензин продадут по другой цене?

Но никто же им там не продаст бензин с мочой или столетние бэушные носки .
А они продают такое мясо..
Тем более в деревнях смешивается оно с грязью и гамном, валяется на снегу с собаками..
Тут рубят тоже на полу, везут в антисанитарии сюда..
Короче как свиньям продают то, что дешево..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2452
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 18:38
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:
в какие то подковерные акиматовские игры?



Я думаю, и это из моего опыта, это выглядит так: - звонок - вы не хотите поучаствовать в ярмарке - да, хочу продать з/отходы или сено - тогда привозите, желательно вам скинуть цену на 30-40%, потому что это ярмарка, основная цель которой: поддержка малоимущих слоёв населения - да это что то слишком дешёво - вы что не патриот района и от этого вы не обеднеете - конечно, я патриот района - ну тогда привозите.

Цитата:
111: как свиньям продают то, что дешево.


Свиньям разве дают корма дешёвые, наоборот - з/фураж:- это дорогой корм по нынешним временам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8565
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 18:54
#7
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Цитата:
ACROS:
Свиньям разве дают корма дешёвые

Сало у многих рыхлое и не вкусное, скорее одними отрубями..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8565
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 18:56
#8
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И свинину интересно продают, только с салом.
А попробуй отрежь сало и взвесь, получится как в магазине, по 2400.
Так то по 1900 с салом.
Только куда такое сало девать, рыхлое и толстое.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4927
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:00
#9
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Цитата:
111:

Сразу видно поднялся человек, из супермаркетов откушивает продукты. Не противно было набирать такой текст? 6 лет торговали мои сотрудники на 4 точках ц/рынка. На 2х автолавках привозили мясо с поселков, сами участвовали в забое скота. Но такой мерзости, как ты описываешь, не видели никогда! :-P :-x :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8565
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:05
#10
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Цитата:
Доктор СИЗО:
лет торговали мои сотрудники на 4 точках ц/рынка. На 2х автолавках привозили мясо с поселков,

Не путай рынок в Исламабаде, и ярмарку на брусчатке..
Там в Исламабаде может и правильно забивают, читая молитвы, тут это не так.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24046
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:10
#11
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Цитата:
Доктор СИЗО:
6 лет торговали мои сотрудники на 4 точках ц/рынка.

Доктор СИЗО. По моим подсчётам,тебе
должно быть 140 лет... :lol: :-o :oops:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4927
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:12
#12
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Мой тебе совет, определись с религией! Христьянин ты или мусульманин! Свининку ест, аж щеки трещат, и молитву вспоминает!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8565
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:13
#13
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Мой тебе совет, определись с религией

Дракон наверно мусульманин..
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4927
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 19:18
#14
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Цитата:
drakon:

Откуда ты выпрыгнул, как чертенок из бутылки? Мясо я привозил из твоего горелого Кордона, из Сатая! 90 годы...Ты уже был в бегах в погоне сладкой жизни...
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