Отправлено: - 15:22

Доктор СИЗО:

Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?

Цитата:Его обидели в детствеОн ценники ставил на товары в своем магазеИ писал только на русском а государственный игнорировал,просто назло по всей видимости чтобы получить гражданство США как полит беженец как угнетенному)Потом ему сказали либо платите штраф либо давайте на лапуМакс понял что политбеженцем при таком раскладе ему не статьподал заявку на Канаду и уехал обиженныйТеперь там в школе чинит компуктерыА по ночам в тайне от семьи,при свете ночной лапмы достает те ценники,рассматривает их,гладит и приговаривает "Ниче,ниче....вы у меня ещё дождетесь!! Моя война ещё не окончена...я добьюсь справедливости чтобы ценники в РК писали только на одном языке!!!"И ложится спатьА в это время украинский бог Назлун притворяет слова Макса в жизньТолько по своему))))