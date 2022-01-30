Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А не безвольной балаболкой и сосиской, как его старшие дяди и тети! Но одного года службы для солдат и матросов катастрофически мало! Надо вернуть прежние сроки службы для всех родов военнослужащих! Увеличить во много раз финансирование вооруженных сил, для формирования контрактной службы от 3 до 5 лет. Ничего бы Суворов не сделал в своих походах с солдатами срочниками одного года службы!
Лучше спросить по другому - чем я не угодил Казахстану. Это мне начали мозги колупать с ценниками на товаре. Это нас было 60% а осталось 15%. Кого президент собрался делать технарями? А как же я, я тоже хочу.
Доктор СИЗО: Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?
Его обидели в детстве Он ценники ставил на товары в своем магазе И писал только на русском а государственный игнорировал,просто назло по всей видимости чтобы получить гражданство США как полит беженец как угнетенному) Потом ему сказали либо платите штраф либо давайте на лапу Макс понял что политбеженцем при таком раскладе ему не стать подал заявку на Канаду и уехал обиженный Теперь там в школе чинит компуктеры А по ночам в тайне от семьи,при свете ночной лапмы достает те ценники,рассматривает их,гладит и приговаривает "Ниче,ниче....вы у меня ещё дождетесь!! Моя война ещё не окончена...я добьюсь справедливости чтобы ценники в РК писали только на одном языке!!!" И ложится спать А в это время украинский бог Назлун притворяет слова Макса в жизнь Только по своему))))
Ужасно все это, вот так взять и обрубить на корню, многовековую ветвь своего рода. Л.Н Толстому пришли собиратели денег на очередной отрезок железной дороги. Сказали вы можете много не сдавать, просто хотим использовать ваше имя! Л.Н сказал, что вообще не будет сдавать никаких денег! Зачем она вообще нужна эта железная дорога? Ему пытались обьяснить, вы будете ездить! Ваши люди будут ездить! Тут Лев Николаевич произнес великие слова! Куда и Зачем должны ездить люди???
таноми52: Никакой харизмы, в отличие от мужчин: Шевченко, Познер, Соловьёв и др.
Цитата:
Kairat stayer: Как говорится, на вкус и цвет, товарищей нет, каждый имеет право высказать свое личное мнение. К Шевченко и Познеру с уважением отношусь, к мудозвону вечернему нет.
Кстати, на днях точнее 29.01.2022 года М.Шевченко высказал своё мнение об онлайн совещании проведённым 25 января 2022 года председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, со главами среднеазиатских государств. Конечно, М.Шевченко отразил своё субъективное мнение, основанное на его собственных умозаключениях.
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