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≡ Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43438
Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
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Как сообщил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата областного центра, крупномасштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов пройдет в субботу 5 февраля.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15505
Первая в 2022 году сельскохозяйстванная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 31.01.22 - 11:22
#1
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//Продукты будут продавать по ценам ниже рыночных на 15-20%.//

заботится власть о народе,
вот продукты дешевые будут продавать.
яйца,ляжки....

[Исправлено: alex_60, 31.01.2022 - 12:35]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1782
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 17:06
#2
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Ура! Налетай, народ! Цены на рынке ниже рыночных!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2451
Re: Первая в 2022 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 31.01.22 - 17:30
#3
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Цитата:
Маркс:
Цены на рынке ниже рыночных!


Рынок - это условность, общественное понятие: имеется ввиду цена установившая на обьектах торговли и услуг, в результате спроса и предложения на тот или иной товар или услугу.
Рынок можно понять как и: "Зелёный", "Нижняя оптовка", "Наримановка",и Складская и ОРТ.
Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли. Слепой сказал:- увидим.
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