Отправлено: - 17:30

Маркс:

Цены на рынке ниже рыночных!

Цитата:Рынок - это условность, общественное понятие: имеется ввиду цена установившая на обьектах торговли и услуг, в результате спроса и предложения на тот или иной товар или услугу.Рынок можно понять как и: "Зелёный", "Нижняя оптовка", "Наримановка",и Складская и ОРТ.Значит цены на ярмарке будут ниже чем сложившая цена в магазинах и на обьектах оптовой торговли. Слепой сказал:- увидим.