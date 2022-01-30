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Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43438
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 09:33
Рассматривая площадные фотографии недавних событий, поймала себя на мысли, что никогда не видела таким растерянным акима Костанайской области. А ведь всего-то и надо, что вовремя услышать запросы своего населения.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 806
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:05
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять? Здравый смысл отнимается вместе с должностью? Вернуть время на свое место!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8123
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:12
Цитата:
По-моему аргумент - вторая смена - это вообще чушь. Разница в том, что после второй смены ребенок просто ИДЁТ... а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит! Почувствовал разницу?
Цитата:
Интересно, что в основной массе противники возврата вообще не в зуб ногой и считают (что и впраривает акимат), подменяя суть вопроса. Якобы перевод будет туда-сюда... Этого не будет, предлагается вернуть РАЗ наше время, приблизив его к природному.
И скоро он состоится... но не только одна наша область, а вся часть Казахстана, живущая с нами будет приравнена к западным областям. О заключении ученых уже писали, решение за правительством... каком-нибудь из часто меняющемся.
Vit:
А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой.
А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой.
По-моему аргумент - вторая смена - это вообще чушь. Разница в том, что после второй смены ребенок просто ИДЁТ... а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит! Почувствовал разницу?
Цитата:
Vit:
вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.
вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.
Интересно, что в основной массе противники возврата вообще не в зуб ногой и считают (что и впраривает акимат), подменяя суть вопроса. Якобы перевод будет туда-сюда... Этого не будет, предлагается вернуть РАЗ наше время, приблизив его к природному.
И скоро он состоится... но не только одна наша область, а вся часть Казахстана, живущая с нами будет приравнена к западным областям. О заключении ученых уже писали, решение за правительством... каком-нибудь из часто меняющемся.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:26
Цитата:
yudjin:Юд мне если честно всё равно на перевод стрелок) у меня не нормированый рабочий день. Ну если будет например областное голосование. Я поставлю против. Поставлю за если астана тоже будет сдвигать время. Мне так удобно под Астану. А на счёт природных часов, я их не чувствую. Бывает что за сутки я три часовых поясов прохожу)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8441
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 17:42
Цитата:
Мозг в 8 утра спит только у детей? :lol,или у взрослых тоже?
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
yudjin:
а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит
а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит
Мозг в 8 утра спит только у детей? :lol,или у взрослых тоже?
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:04
Стремно мракобесам доказывать, что в сутках 24 часа, в метре- 100 сантиметров. Юг- на юге, а запад- на западе.
Цитата:
Так ненароком, случайно, в Казахстане была изобретена машина времени.
Цитата:
Дантист:
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять?
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять?
Так ненароком, случайно, в Казахстане была изобретена машина времени.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:11
Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию а не о нафиг не кому не нужному времени.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8560
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:20
Цитата:
Те в 4 утра встают.
По работе в такси знаю.
Добринцофф:
с водителем зомби?
с водителем зомби?
Те в 4 утра встают.
По работе в такси знаю.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2451
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 11:06
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что зря спорить: Токаев разберётся там у себя там в Акорде с предателями и саботажниками шмон наведёт, потом начнёт с регионов, с акимов: вот тогда, под этот шумок и пишите челобитную на его имя, потому что пока тут сидит нынешний аким- он из принципа ничего не будет менять.
yudjin:
Цитата:
111:
Цитата:
Добринцофф:
Что зря спорить: Токаев разберётся там у себя там в Акорде с предателями и саботажниками шмон наведёт, потом начнёт с регионов, с акимов: вот тогда, под этот шумок и пишите челобитную на его имя, потому что пока тут сидит нынешний аким- он из принципа ничего не будет менять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11981
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 15:15
Цитата:
Ведлер вроде немецкая фамилия?
Зачем ей Россия ей в Германию удобнее будет
Там то немцы не дадут х***й страдать
Либо мой полы либо иди сиделкой работай
Время-деньги))
Vit:
Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию
Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию
Ведлер вроде немецкая фамилия?
Зачем ей Россия ей в Германию удобнее будет
Там то немцы не дадут х***й страдать
Либо мой полы либо иди сиделкой работай
Время-деньги))
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 16:42
Цитата:
Вот вроде же грамотный человек, Оруэлла читал, значит и иносказания понимает, и, наверняка, знает про эзопов язык, но вдруг прикинулся шлангом и начал лепить какую-то несуразицу. Хотя это обычный прием в споре, которым часто пользуются, когда по сути сказать нечего. Тогда просто гиперболизируют высказывания оппонента, доводя их до абсурда, пытаясь этим показать свое мнимое превосходство. Однако после таких гипербол хорошо бы выдвинуть свои соображения или какие-то аргументы, чтобы выступление не выглядело таким пустым и глупым, как это получилось у г-на Alehander.
Цитата:
Кто чем зашлакован, на том и будет просыпаться.
Alehander:
В статье решение всех проблем одним способом: Не действует вакцина? - переводи часы! Люди хамят вокруг? Во всем виноваты часы! Если в семье смерть - ищите тех кто не перевёл часы. Если в стране госпереворот, ну ясно же, перевели бы вовремя часы - никаких 20000 террористов не было бы.
В статье решение всех проблем одним способом: Не действует вакцина? - переводи часы! Люди хамят вокруг? Во всем виноваты часы! Если в семье смерть - ищите тех кто не перевёл часы. Если в стране госпереворот, ну ясно же, перевели бы вовремя часы - никаких 20000 террористов не было бы.
Вот вроде же грамотный человек, Оруэлла читал, значит и иносказания понимает, и, наверняка, знает про эзопов язык, но вдруг прикинулся шлангом и начал лепить какую-то несуразицу. Хотя это обычный прием в споре, которым часто пользуются, когда по сути сказать нечего. Тогда просто гиперболизируют высказывания оппонента, доводя их до абсурда, пытаясь этим показать свое мнимое превосходство. Однако после таких гипербол хорошо бы выдвинуть свои соображения или какие-то аргументы, чтобы выступление не выглядело таким пустым и глупым, как это получилось у г-на Alehander.
Цитата:
Alehander:
Насчёт шлаков не совсем понял, это если перевести часы утром будешь просыпаться на куче золы высыпавшейся из организма?
Насчёт шлаков не совсем понял, это если перевести часы утром будешь просыпаться на куче золы высыпавшейся из организма?
Кто чем зашлакован, на том и будет просыпаться.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 16:44
Цитата:
Вот именно, г-н Добринцофф, было бы на целый час спокойнее ехать с таким водителем.
Добринцофф:
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
Вот именно, г-н Добринцофф, было бы на целый час спокойнее ехать с таким водителем.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 16:47
Цитата:
Да уж, немцы со своим орднунгом вряд ли бы допустили такой бардак со временем. Это только у нас возможно поменять полночь и полдень, привыкнуть к этому и делать вид, что все нормально.
abaika95:
Там то немцы не дадут х***й страдать
Там то немцы не дадут х***й страдать
Да уж, немцы со своим орднунгом вряд ли бы допустили такой бардак со временем. Это только у нас возможно поменять полночь и полдень, привыкнуть к этому и делать вид, что все нормально.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 16:53
Цитата:
Так сейчас как раз хороший момент пойти навстречу природной норме, чтобы сохранить лицо. Можно сказать, что до этого не мог поменять часовой пояс из-за беспрецедентного давления правительственных элементов, влияние которых теперь устранили после известных событий.
ACROS:
Что зря спорить: Токаев разберётся там у себя там в Акорде с предателями и саботажниками шмон наведёт, потом начнёт с регионов, с акимов: вот тогда, под этот шумок и пишите челобитную на его имя, потому что пока тут сидит нынешний аким- он из принципа ничего не будет менять.
Что зря спорить: Токаев разберётся там у себя там в Акорде с предателями и саботажниками шмон наведёт, потом начнёт с регионов, с акимов: вот тогда, под этот шумок и пишите челобитную на его имя, потому что пока тут сидит нынешний аким- он из принципа ничего не будет менять.
Так сейчас как раз хороший момент пойти навстречу природной норме, чтобы сохранить лицо. Можно сказать, что до этого не мог поменять часовой пояс из-за беспрецедентного давления правительственных элементов, влияние которых теперь устранили после известных событий.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2451
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 17:05
Цитата:
Как компромисс и возможность акиму области заполучить лишнего и медийного персонажа в свой лагерь, тоже вариант:
вам как последователю марксизма-ленинизма (хотя вы отрицаете факт принадлежности к последователям единственно верного диалектического учения в мире, но каждый раз глядя на ваш ник, я невольно сразу вспоминаю лекции и колоквиумы по политэкономии) должны быть знакомы труды великого Ленина " О компромиссах" или же хотя бы "Шаг назад, два шага вперёд", где В.И.Ленин придавал великое значение компромиссам и временным уступкам врагу, что бы в последующем обыграть и победить противника.
Маркс:
теперь устранили
теперь устранили
Как компромисс и возможность акиму области заполучить лишнего и медийного персонажа в свой лагерь, тоже вариант:
вам как последователю марксизма-ленинизма (хотя вы отрицаете факт принадлежности к последователям единственно верного диалектического учения в мире, но каждый раз глядя на ваш ник, я невольно сразу вспоминаю лекции и колоквиумы по политэкономии) должны быть знакомы труды великого Ленина " О компромиссах" или же хотя бы "Шаг назад, два шага вперёд", где В.И.Ленин придавал великое значение компромиссам и временным уступкам врагу, что бы в последующем обыграть и победить противника.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 17:10
Цитата:
Вот тут я даже как-то подрастерялся. Стесняюсь спросить, кого в обсуждаемой ситуации нужно считать врагом и противником?
ACROS:
где В.И.Ленин придавал великое значение компромиссам и временным уступкам врагу, что бы в последующем обыграть и победить противника.
где В.И.Ленин придавал великое значение компромиссам и временным уступкам врагу, что бы в последующем обыграть и победить противника.
Вот тут я даже как-то подрастерялся. Стесняюсь спросить, кого в обсуждаемой ситуации нужно считать врагом и противником?
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