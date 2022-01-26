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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.22 - 22:32
Цитата:
Доброго времени суток.
С некоторых пор периодически при пррсмотре форума появляется проблема. Текст коммента то растягивается, то сужжается, уменьшается масштаб страницы, что прочесть невозможно. И как я понял, что не у меня одного. Попросите своего программиста посмотреть, если я правильно понял, отображение страниц форума, на разных устройствах, некорректно.
Заранее, спасибо
Тимур Гафуров:
Доброго времени суток.
С некоторых пор периодически при пррсмотре форума появляется проблема. Текст коммента то растягивается, то сужжается, уменьшается масштаб страницы, что прочесть невозможно. И как я понял, что не у меня одного. Попросите своего программиста посмотреть, если я правильно понял, отображение страниц форума, на разных устройствах, некорректно.
Заранее, спасибо
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1357
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.22 - 23:42
Цитата:
Если вы считаете, что конкретно к вам на этом сайте относятся предвзято, и это ваше мнение изо дня в день только укрепляется, то, видимо, вам лучше выбрать другой сайт для размещения своих комментариев.
---
Да, я считаю! И могу доказать это. Почему у других комменты исправляют, а мои сразу удаляют? Как вы это можете объяснить?Или у ваших цензоров не хватает ума исправить?И почему бы вам самим не начать соблюдать вами же установленные правила?Уже который раз я задаю этот вопрос. И почему нельзя критиковать качество работы модераторов?Они у вас святые и непорочные?Не допускают ошибок?Я НГ читаю с самого первого номера, и могу заметить, что уровень газеты неуклонно снижается.Я понимаю, что слышать это неприятно. Но, может быть, надо перестать воевать с теми, кто говорит об этом, и начать подтягивать уровень своих сотрудников?! До чего дошло - вы даже скопипастить не можете без ошибок. В названии статьи фамилия одна, а под фотографией совсем другая.И таких примеров можно найти много.И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!
Тимур Гафуров:
Если вы считаете, что конкретно к вам на этом сайте относятся предвзято, и это ваше мнение изо дня в день только укрепляется, то, видимо, вам лучше выбрать другой сайт для размещения своих комментариев.
---
Да, я считаю! И могу доказать это. Почему у других комменты исправляют, а мои сразу удаляют? Как вы это можете объяснить?Или у ваших цензоров не хватает ума исправить?И почему бы вам самим не начать соблюдать вами же установленные правила?Уже который раз я задаю этот вопрос. И почему нельзя критиковать качество работы модераторов?Они у вас святые и непорочные?Не допускают ошибок?Я НГ читаю с самого первого номера, и могу заметить, что уровень газеты неуклонно снижается.Я понимаю, что слышать это неприятно. Но, может быть, надо перестать воевать с теми, кто говорит об этом, и начать подтягивать уровень своих сотрудников?! До чего дошло - вы даже скопипастить не можете без ошибок. В названии статьи фамилия одна, а под фотографией совсем другая.И таких примеров можно найти много.И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 10:39
Цитата:
А где вы увидели намерение выгонять вас? Решение о том, оставаться на сайте или нет, принимать вам. Я только поинтересовался, зачем вы продолжаете здесь комментировать, если считаете, что конкретно вас здесь притесняют, в отличие от других пользователей?
Ошибки на сайте есть и, к сожалению, будут. Здесь работают живые люди. Когда об ошибках сообщают, я исправляю и благодарю. В том числе и вас благодарил за сообщение об ошибке. Но ошибки - это тоже не повод для оскорблений.
Уже не ваш земляк:
И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!
И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!
А где вы увидели намерение выгонять вас? Решение о том, оставаться на сайте или нет, принимать вам. Я только поинтересовался, зачем вы продолжаете здесь комментировать, если считаете, что конкретно вас здесь притесняют, в отличие от других пользователей?
Ошибки на сайте есть и, к сожалению, будут. Здесь работают живые люди. Когда об ошибках сообщают, я исправляю и благодарю. В том числе и вас благодарил за сообщение об ошибке. Но ошибки - это тоже не повод для оскорблений.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 10:48
Цитата:
Спасибо за сообщение. Выясним причину
Don Julio:
опросите своего программиста посмотреть, если я правильно понял, отображение страниц форума, на разных устройствах, некорректно.
опросите своего программиста посмотреть, если я правильно понял, отображение страниц форума, на разных устройствах, некорректно.
Спасибо за сообщение. Выясним причину
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 11:55
Цитата:
Нужны конкретные страницы, примеры, скриншоты. Можете прислать их мне на адрес gafurov@ng.kz?
Тимур Гафуров:
Попросите своего программиста посмотреть
Попросите своего программиста посмотреть
Нужны конкретные страницы, примеры, скриншоты. Можете прислать их мне на адрес gafurov@ng.kz?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 21:44
Цитата:
Выслал, спасибо
Тимур Гафуров:
Выслал, спасибо
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10872
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.01.22 - 14:11
9 февраля 2022 года будет 10 лет как я тут у вас балуюсь. Че вы мне подарите?)
[Исправлено: Vit, 30.01.2022 - 17:15]
[Исправлено: Vit, 30.01.2022 - 17:15]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.22 - 16:24
Цитата:
Можем вручить фирменный календарь на ваш 11-й год с нами. Больше подарков у редакции нет)
Vit:
Че вы мне подарите?)
Че вы мне подарите?)
Можем вручить фирменный календарь на ваш 11-й год с нами. Больше подарков у редакции нет)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8559
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.22 - 16:31
Цитата:
Я с 2006го или с 2007го года с вами. По любому 15 лет.
Хочется хоть раз чего то тоже..
Хотя мне дарили не знаю за что, для портретиков от НГ, серебристые такие..
Но за выслугу лет, не получал еще ничего..
Тимур Гафуров:
Можем вручить фирменный календарь на ваш 11-й год с нами.
Можем вручить фирменный календарь на ваш 11-й год с нами.
Я с 2006го или с 2007го года с вами. По любому 15 лет.
Хочется хоть раз чего то тоже..
Хотя мне дарили не знаю за что, для портретиков от НГ, серебристые такие..
Но за выслугу лет, не получал еще ничего..
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