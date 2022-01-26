Отправлено: - 10:39

Уже не ваш земляк:

И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!

Цитата:А где вы увидели намерение выгонять вас? Решение о том, оставаться на сайте или нет, принимать вам. Я только поинтересовался, зачем вы продолжаете здесь комментировать, если считаете, что конкретно вас здесь притесняют, в отличие от других пользователей?Ошибки на сайте есть и, к сожалению, будут. Здесь работают живые люди. Когда об ошибках сообщают, я исправляю и благодарю. В том числе и вас благодарил за сообщение об ошибке. Но ошибки - это тоже не повод для оскорблений.