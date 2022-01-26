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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
608
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.22 - 22:32
#3521
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Доброго времени суток.
С некоторых пор периодически при пррсмотре форума появляется проблема. Текст коммента то растягивается, то сужжается, уменьшается масштаб страницы, что прочесть невозможно. И как я понял, что не у меня одного. Попросите своего программиста посмотреть, если я правильно понял, отображение страниц форума, на разных устройствах, некорректно.
Заранее, спасибо
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1357
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.22 - 23:42
#3522
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Если вы считаете, что конкретно к вам на этом сайте относятся предвзято, и это ваше мнение изо дня в день только укрепляется, то, видимо, вам лучше выбрать другой сайт для размещения своих комментариев.
---
Да, я считаю! И могу доказать это. Почему у других комменты исправляют, а мои сразу удаляют? Как вы это можете объяснить?Или у ваших цензоров не хватает ума исправить?И почему бы вам самим не начать соблюдать вами же установленные правила?Уже который раз я задаю этот вопрос. И почему нельзя критиковать качество работы модераторов?Они у вас святые и непорочные?Не допускают ошибок?Я НГ читаю с самого первого номера, и могу заметить, что уровень газеты неуклонно снижается.Я понимаю, что слышать это неприятно. Но, может быть, надо перестать воевать с теми, кто говорит об этом, и начать подтягивать уровень своих сотрудников?! До чего дошло - вы даже скопипастить не можете без ошибок. В названии статьи фамилия одна, а под фотографией совсем другая.И таких примеров можно найти много.И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 10:39
#3523
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И выгонять меня за то, что я требую соблюдения вами вами же установленных правил - это, конечно же, выход!

А где вы увидели намерение выгонять вас? Решение о том, оставаться на сайте или нет, принимать вам. Я только поинтересовался, зачем вы продолжаете здесь комментировать, если считаете, что конкретно вас здесь притесняют, в отличие от других пользователей?
Ошибки на сайте есть и, к сожалению, будут. Здесь работают живые люди. Когда об ошибках сообщают, я исправляю и благодарю. В том числе и вас благодарил за сообщение об ошибке. Но ошибки - это тоже не повод для оскорблений.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 10:48
#3524
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Цитата:
Don Julio:
опросите своего программиста посмотреть, если я правильно понял, отображение страниц форума, на разных устройствах, некорректно.

Спасибо за сообщение. Выясним причину
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 11:55
#3525
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Попросите своего программиста посмотреть

Нужны конкретные страницы, примеры, скриншоты. Можете прислать их мне на адрес gafurov@ng.kz?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
608
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.01.22 - 21:44
#3526
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Выслал, спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.01.22 - 14:11
#3527
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9 февраля 2022 года будет 10 лет как я тут у вас балуюсь. Че вы мне подарите?)

[Исправлено: Vit, 30.01.2022 - 17:15]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
888
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.22 - 16:24
#3528
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Цитата:
Vit:
Че вы мне подарите?)

Можем вручить фирменный календарь на ваш 11-й год с нами. Больше подарков у редакции нет)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8559
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.22 - 16:31
#3529
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Можем вручить фирменный календарь на ваш 11-й год с нами.


Я с 2006го или с 2007го года с вами. По любому 15 лет.
Хочется хоть раз чего то тоже..
Хотя мне дарили не знаю за что, для портретиков от НГ, серебристые такие..
Но за выслугу лет, не получал еще ничего..
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