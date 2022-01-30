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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:52
Цитата:
Хотя могу на раз отмазать от армии. Он сам не хочет.
Don Julio:
Хотя могу на раз отмазать от армии. Он сам не хочет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 00:48
Цитата:
Если сам хочет, может быть, но там нечего делать, в этой армии..
Vit:
Хотя могу на раз отмазать от армии. Он сам не
Хотя могу на раз отмазать от армии. Он сам не
Если сам хочет, может быть, но там нечего делать, в этой армии..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 04:16
Цитата:
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А не безвольной балаболкой и сосиской, как его старшие дяди и тети! Но одного года службы для солдат и матросов катастрофически мало! Надо вернуть прежние сроки службы для всех родов военнослужащих! Увеличить во много раз финансирование вооруженных сил, для формирования контрактной службы от 3 до 5 лет. Ничего бы Суворов не сделал в своих походах с солдатами срочниками одного года службы!
111:
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А не безвольной балаболкой и сосиской, как его старшие дяди и тети! Но одного года службы для солдат и матросов катастрофически мало! Надо вернуть прежние сроки службы для всех родов военнослужащих! Увеличить во много раз финансирование вооруженных сил, для формирования контрактной службы от 3 до 5 лет. Ничего бы Суворов не сделал в своих походах с солдатами срочниками одного года службы!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 11:42
Цитата:
Пхпхпхп сколько пафоса)) По мне так лучше жить с видом на жительство и в достатке, чем с гражданством, но 2 метра под землей
Доктор СИЗО:
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего!
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего!
Пхпхпхп сколько пафоса)) По мне так лучше жить с видом на жительство и в достатке, чем с гражданством, но 2 метра под землей
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:40
Цитата:
Боже мой! Какие то нелепые сравнения! И это в мирное время! Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?
maxsaf:
Боже мой! Какие то нелепые сравнения! И это в мирное время! Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:44
Цитата:
А 111 твердит постоянно, что у вас там война полным ходом хотя, какой с него спрос, так же? ))
Доктор СИЗО:
И это в мирное время!
И это в мирное время!
А 111 твердит постоянно, что у вас там война полным ходом хотя, какой с него спрос, так же? ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:52
Цитата:
Лучше спросить по другому - чем я не угодил Казахстану. Это мне начали мозги колупать с ценниками на товаре. Это нас было 60% а осталось 15%. Кого президент собрался делать технарями? А как же я, я тоже хочу.
Доктор СИЗО:
Чем так вам не угодил Казахстан?
Чем так вам не угодил Казахстан?
Лучше спросить по другому - чем я не угодил Казахстану. Это мне начали мозги колупать с ценниками на товаре. Это нас было 60% а осталось 15%. Кого президент собрался делать технарями? А как же я, я тоже хочу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:53
Цитата:
Боюсь при нынешном ежедневном уровне потребления слабоалкогольных напитков уже к концу нынешного года 111ый не сможет выполнять фунцию ПП на форуме!
maxsaf:
Боюсь при нынешном ежедневном уровне потребления слабоалкогольных напитков уже к концу нынешного года 111ый не сможет выполнять фунцию ПП на форуме!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 13:27
Цитата:
Она брат закончилась, теперь эта война у тебя в голове..
И в головах тех, кто ее не смог, начав, закончить..
Физическая война уже проиграна или выиграна.
Уже есть победитель и проигравший.
maxsaf:
что у вас там война полным ходо
что у вас там война полным ходо
Она брат закончилась, теперь эта война у тебя в голове..
И в головах тех, кто ее не смог, начав, закончить..
Физическая война уже проиграна или выиграна.
Уже есть победитель и проигравший.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 13:28
Цитата:
Ментом.
Он теперь мечтает быть полицейским..
Доктор СИЗО:
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А
Ментом.
Он теперь мечтает быть полицейским..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 13:40
Цитата:
Если его голова не затуманена техническими или экономическими проблемами, пусть поработает полицейским. Все нормально.
111:
Если его голова не затуманена техническими или экономическими проблемами, пусть поработает полицейским. Все нормально.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11981
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 15:22
Цитата:
Его обидели в детстве
Он ценники ставил на товары в своем магазе
И писал только на русском а государственный игнорировал,просто назло по всей видимости чтобы получить гражданство США как полит беженец как угнетенному)
Потом ему сказали либо платите штраф либо давайте на лапу
Макс понял что политбеженцем при таком раскладе ему не стать
подал заявку на Канаду и уехал обиженный
Теперь там в школе чинит компуктеры
А по ночам в тайне от семьи,при свете ночной лапмы достает те ценники,рассматривает их,гладит и приговаривает "Ниче,ниче....вы у меня ещё дождетесь!! Моя война ещё не окончена...я добьюсь справедливости чтобы ценники в РК писали только на одном языке!!!"
И ложится спать
А в это время украинский бог Назлун притворяет слова Макса в жизнь
Только по своему))))
Доктор СИЗО:
Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?
Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?
Его обидели в детстве
Он ценники ставил на товары в своем магазе
И писал только на русском а государственный игнорировал,просто назло по всей видимости чтобы получить гражданство США как полит беженец как угнетенному)
Потом ему сказали либо платите штраф либо давайте на лапу
Макс понял что политбеженцем при таком раскладе ему не стать
подал заявку на Канаду и уехал обиженный
Теперь там в школе чинит компуктеры
А по ночам в тайне от семьи,при свете ночной лапмы достает те ценники,рассматривает их,гладит и приговаривает "Ниче,ниче....вы у меня ещё дождетесь!! Моя война ещё не окончена...я добьюсь справедливости чтобы ценники в РК писали только на одном языке!!!"
И ложится спать
А в это время украинский бог Назлун притворяет слова Макса в жизнь
Только по своему))))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 15:26
Скорая помощь читал в Рудном через девятку, в Костанае тоже оказывается.
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