Прогноз на 5 дней
небольшой снег-5°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 564 из 564«1...562563564
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10872
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.01.22 - 23:52
#8446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:

Хотя могу на раз отмазать от армии. Он сам не хочет.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8559
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 00:48
#8447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хотя могу на раз отмазать от армии. Он сам не

Если сам хочет, может быть, но там нечего делать, в этой армии..
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 04:16
#8448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А не безвольной балаболкой и сосиской, как его старшие дяди и тети! Но одного года службы для солдат и матросов катастрофически мало! Надо вернуть прежние сроки службы для всех родов военнослужащих! Увеличить во много раз финансирование вооруженных сил, для формирования контрактной службы от 3 до 5 лет. Ничего бы Суворов не сделал в своих походах с солдатами срочниками одного года службы!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 11:42
#8449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего!

Пхпхпхп :lol: сколько пафоса)) По мне так лучше жить с видом на жительство и в достатке, чем с гражданством, но 2 метра под землей ;-) 8-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:40
#8450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Боже мой! Какие то нелепые сравнения! И это в мирное время! Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:44
#8451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
И это в мирное время!

А 111 твердит постоянно, что у вас там война полным ходом :lol: хотя, какой с него спрос, так же? ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:52
#8452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Чем так вам не угодил Казахстан?

Лучше спросить по другому - чем я не угодил Казахстану. Это мне начали мозги колупать с ценниками на товаре. Это нас было 60% а осталось 15%. Кого президент собрался делать технарями? А как же я, я тоже хочу. :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 12:53
#8453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Боюсь при нынешном ежедневном уровне потребления слабоалкогольных напитков уже к концу нынешного года 111ый не сможет выполнять фунцию ПП на форуме!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8559
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 13:27
#8454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что у вас там война полным ходо

Она брат закончилась, теперь эта война у тебя в голове..
И в головах тех, кто ее не смог, начав, закончить..
Физическая война уже проиграна или выиграна.
Уже есть победитель и проигравший.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8559
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 13:28
#8455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Армия вашего родственника гражданином своей Родины сделает прежде всего! А

Ментом.
Он теперь мечтает быть полицейским..
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4919
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 13:40
#8456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Если его голова не затуманена техническими или экономическими проблемами, пусть поработает полицейским. Все нормально.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11981
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 15:22
#8457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Даже не хочу с вами беседовать! Чем так вам не угодил Казахстан?

Его обидели в детстве
Он ценники ставил на товары в своем магазе
И писал только на русском а государственный игнорировал,просто назло по всей видимости чтобы получить гражданство США как полит беженец как угнетенному)
Потом ему сказали либо платите штраф либо давайте на лапу
Макс понял что политбеженцем при таком раскладе ему не стать
подал заявку на Канаду и уехал обиженный
Теперь там в школе чинит компуктеры
А по ночам в тайне от семьи,при свете ночной лапмы достает те ценники,рассматривает их,гладит и приговаривает "Ниче,ниче....вы у меня ещё дождетесь!! Моя война ещё не окончена...я добьюсь справедливости чтобы ценники в РК писали только на одном языке!!!"
И ложится спать
А в это время украинский бог Назлун притворяет слова Макса в жизнь
Только по своему))))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8559
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 31.01.22 - 15:26
#8458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорая помощь читал в Рудном через девятку, в Костанае тоже оказывается.
Профайл
Страница 564 из 564«1...562563564
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS