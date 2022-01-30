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Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43436
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 09:33
Рассматривая площадные фотографии недавних событий, поймала себя на мысли, что никогда не видела таким растерянным акима Костанайской области. А ведь всего-то и надо, что вовремя услышать запросы своего населения.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 806
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:05
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять? Здравый смысл отнимается вместе с должностью? Вернуть время на свое место!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8122
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:12
Цитата:
По-моему аргумент - вторая смена - это вообще чушь. Разница в том, что после второй смены ребенок просто ИДЁТ... а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит! Почувствовал разницу?
Цитата:
Интересно, что в основной массе противники возврата вообще не в зуб ногой и считают (что и впраривает акимат), подменяя суть вопроса. Якобы перевод будет туда-сюда... Этого не будет, предлагается вернуть РАЗ наше время, приблизив его к природному.
И скоро он состоится... но не только одна наша область, а вся часть Казахстана, живущая с нами будет приравнена к западным областям. О заключении ученых уже писали, решение за правительством... каком-нибудь из часто меняющемся.
Vit:
А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой.
А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой.
По-моему аргумент - вторая смена - это вообще чушь. Разница в том, что после второй смены ребенок просто ИДЁТ... а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит! Почувствовал разницу?
Цитата:
Vit:
вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.
вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.
Интересно, что в основной массе противники возврата вообще не в зуб ногой и считают (что и впраривает акимат), подменяя суть вопроса. Якобы перевод будет туда-сюда... Этого не будет, предлагается вернуть РАЗ наше время, приблизив его к природному.
И скоро он состоится... но не только одна наша область, а вся часть Казахстана, живущая с нами будет приравнена к западным областям. О заключении ученых уже писали, решение за правительством... каком-нибудь из часто меняющемся.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 15:26
Цитата:
yudjin:Юд мне если честно всё равно на перевод стрелок) у меня не нормированый рабочий день. Ну если будет например областное голосование. Я поставлю против. Поставлю за если астана тоже будет сдвигать время. Мне так удобно под Астану. А на счёт природных часов, я их не чувствую. Бывает что за сутки я три часовых поясов прохожу)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8441
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 17:42
Цитата:
Мозг в 8 утра спит только у детей? :lol,или у взрослых тоже?
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
yudjin:
а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит
а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит
Мозг в 8 утра спит только у детей? :lol,или у взрослых тоже?
Ты на работу не боишься ехать с водителем зомби?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:04
Стремно мракобесам доказывать, что в сутках 24 часа, в метре- 100 сантиметров. Юг- на юге, а запад- на западе.
Цитата:
Так ненароком, случайно, в Казахстане была изобретена машина времени.
Цитата:
Дантист:
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять?
Это же как надо любить власть, чтобы и временем управлять?
Так ненароком, случайно, в Казахстане была изобретена машина времени.
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:11
Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию а не о нафиг не кому не нужному времени.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8559
Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 30.01.22 - 23:20
Цитата:
Те в 4 утра встают.
По работе в такси знаю.
Добринцофф:
с водителем зомби?
с водителем зомби?
Те в 4 утра встают.
По работе в такси знаю.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2446
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 11:06
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что зря спорить: Токаев разберётся там у себя там в Акорде с предателями и саботажниками шмон наведёт, потом начнёт с регионов, с акимов: вот тогда, под этот шумок и пишите челобитную на его имя, потому что пока тут сидит нынешний аким- он из принципа ничего не будет менять.
yudjin:
Цитата:
111:
Цитата:
Добринцофф:
Что зря спорить: Токаев разберётся там у себя там в Акорде с предателями и саботажниками шмон наведёт, потом начнёт с регионов, с акимов: вот тогда, под этот шумок и пишите челобитную на его имя, потому что пока тут сидит нынешний аким- он из принципа ничего не будет менять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11981
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Воспитание злости
Отправлено: 31.01.22 - 15:15
Цитата:
Ведлер вроде немецкая фамилия?
Зачем ей Россия ей в Германию удобнее будет
Там то немцы не дадут х***й страдать
Либо мой полы либо иди сиделкой работай
Время-деньги))
Vit:
Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию
Я б на месте Ольги начал думать какие доки готовить на переезд к детям в Россию
Ведлер вроде немецкая фамилия?
Зачем ей Россия ей в Германию удобнее будет
Там то немцы не дадут х***й страдать
Либо мой полы либо иди сиделкой работай
Время-деньги))
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