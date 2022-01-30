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≡ О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43436
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
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В ходе интервью телеканалу "Хабар 24" Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили о том, кто стоит за попыткой госпереворота в стране. Ответы на этот и другие вопросы - в нашем обзоре.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2446
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 13:41
#30
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Цитата:
111:
как я например.


Завтра, послезавтра, когда введут ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и ВСЕОБЩЕЕ декларирование, вам трудно будет доказать факт покупки того или иного крупного обьекта, за свои ЗАРАБОТАННЫЕ деньги. ФАКТИЧЕСКОЕ не сойдётся с ФОРМАЛЬНЫМ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8556
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 13:43
#31
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Цитата:
ACROS:
Завтра, послезавтра, когда введут ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и ВСЕОБЩЕЕ декларирование, вам трудно

Да я продал в том году пять квартир, можно пока будет выкручиваться..
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