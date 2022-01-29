Вчера в районе Колесные ряды днём . Хозяева собаки бросили ее и уехали. Как назвать таких даже не знаю. А потом говорят что у нас собак бродячих много становится. Так вот такие заводят собак, а потом выбрасывают на улицу в мороз на верную смерть. Читать новость
Я не знаю людей на форуме,Абайка95 о некоторых рассказал))) Мне больше по душе те страны, в которых я побывал по службе. У них даже слово развод не существует. Дети собственность племени. Войны, опасные охоты постоянно выбивают численность мужчин племени.
Пока ты проходишь модерацию , я ещё одну историю знаю не в инете прочитаную . В городе Тобол. Овчарка загрызла маленького ребёнка. Просто знаю отца, был потом там. Он эту собаку потом просто топором разрубил. Но поздно же . Ребёнка не вернуть
Там часто бывают такие истории, я лежал в райбольнице. Там родителю велели принести что то, от собаки, которая покусала ихнего ребенка. Папаша голову собаки принес на анализ.Медики ошалели от такой жестокости!
Молодец папаша. Уважение ему . Я почему не навижу собак друзей много. У однокласника бывшего собака которую кормили .дочку поранила, шрам сделала на щеке. Может и не специально А это девочка же, они любят быть красивыми, эт не мы небритые. Тоже принял решение. Убил. Всё ваши собаки это подпольные крысы которые ждут свой час.
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