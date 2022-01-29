Отправлено: - 21:19

Доктор СИЗО:

Цитата:Молодец папаша. Уважение ему . Я почему не навижу собак друзей много. У однокласника бывшего собака которую кормили .дочку поранила, шрам сделала на щеке. Может и не специально А это девочка же, они любят быть красивыми, эт не мы небритые. Тоже принял решение. Убил. Всё ваши собаки это подпольные крысы которые ждут свой час.