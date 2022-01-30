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≡ О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43436
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
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В ходе интервью телеканалу "Хабар 24" Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили о том, кто стоит за попыткой госпереворота в стране. Ответы на этот и другие вопросы - в нашем обзоре.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:17
#15
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Цитата:
maxsaf:


У вас тоже многотысячная толпа демонстрантов-дальнебойщиков движеться в Оттаву, и ваш премьер Трюдо, в отличие от нашего Токаева сбежал под усиленной охраной в безопасное место.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:28
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
народ обнищал

Цитата:
Vit:
Кто обнищал


Тут ВИТ отчасти прав: все или почти все предприниматели в официальной зарплатной ведомости указывают зарплату своих рабочих самую минимальную, например по прошлому году 42 500 тенге. И поэтому статистика и выдаёт что половина Казахстана живёт на 50 000 тенге в месяц, а на самом то деле зарплаты поболее чем 50 000 тенге в месяц.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:30
#17
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Цитата:
111:
"Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь.

Цитата:
111:
Это когда они воспитывались и как,


Почитайте слова Абая: 150 лет тому назад он уже тогда ответил на ваши вопросы. С тех пор ничего не изменилось.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 11:37
#18
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Цитата:
ACROS:
У вас тоже многотысячная толпа демонстрантов-дальнебойщиков движеться в Оттаву

Ну давайте посмотрим вместе, чем это у нас закончится, будут ли тут отморозки-водители по улицам бегать головы полицейским отрезать. Если честно, то очень сомневаюсь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14879
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 11:37
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто желает посмотреть на нищих и бедных людей, наличие коих некоторые отрицают, приглашаю на пятачок у магазина маяк ( 50 лет октября 66, Рудный). В любое время года там стоят молодые и не очень, желающие хоть что-то заработать

Тут надо бы продолжить - и не желающие каждый день ходить на работу и что-то быть обязаным делать там.
Не знаю как в Рудном, но в Кустанае на том же рынке зеленом постоянно объявления висят - кто-нибудь, да требуется.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:56
#20
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Цитата:
maxsaf:
головы полицейским отрезать.


Варварство конечно- но было ли это у нас, также как и 20 000 бандитов??

А, Иманбек снова на высоте: за миллиард прослушивании снова завоевал какую то престижную международную премию!! Наверное, постоянство - это класс и талант. Я не его поклонник, но как приятно: - соотечественник.
Так что 2:0 в мою пользу, даже 3:0, с учётом бегства Трюдо.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2631
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 12:18
#21
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Цитата:
ACROS:
Тут ВИТ отчасти прав: все или почти все предприниматели в официальной зарплатной ведомости указывают зарплату своих рабочих самую минимальную, например по прошлому году 42 500 тенге. И поэтому статистика и выдаёт что половина Казахстана живёт на 50 000 тенге в месяц, а на самом то деле зарплаты поболее чем 50 000 тенге в месяц.


Возможно отчасти и прав, официальная статистика не соответствует действительности, но простой народ в большинстве своём не шикует.

Та же официальная статистика рисует если не ошибаюсь более 200 тысяч безработных, в целом по стране. Вместе с тем их в разы больше. Часть молодёжи после окончания учебных заведений не может устроится на работу, люди в пожилом возрасте перед пенсией также без работы. На днях заметка была, якобы разработают программы, будут льготы, предусмотрят компенсаций работодателям и.т.д. Посмотрим как указанные меры сработают в реальной жизни.

Ранее, точнее с 2010 года с целю создания высокотехнологичных рабочих мест функцианировали пятилетние программы индустриализации. Только с 2015 по 2019 годы было введено свыше 500 новых индустриальных проектов с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге. Особых ощутимых результатов на мой взгляд не наблюдается.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2022 - 12:19]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2631
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 12:25
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее, точнее с 2010 года с целю создания высокотехнологичных рабочих мест функцианировали пятилетние программы индустриализации. Только с 2015 по 2019 годы было введено свыше 500 новых индустриальных проектов с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге. Особых ощутимых результатов на мой взгляд не наблюдается.


Хороший опыт был во времена правления И.Сталина, тогда иностранцы помогали, обсуждали с отдельными грамотеями в мае 2018 года, цитирую:

Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 12:36
#23
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Цитата:
ACROS:
Варварство конечно- но было ли это у нас, также как и 20 000 бандитов??

Хороший вопрос.

Цитата:
ACROS:
А, Иманбек снова на высоте: за миллиард прослушивании снова завоевал какую то престижную международную премию!!

Так и тут ниче нового - награда за тот трек, который "без резинки" )) а где второй трек?)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 12:36
#24
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Цитата:
Kairat stayer:
Вместе с тем их в разы больше.


Конечно больше: потому что в Минтруде придумали хитрый ход: - САМОЗАНЯТЫЕ.

Цитата:
Kairat stayer:
Только с 2015 по 2019 годы было введено свыше 500 новых индустриальных проектов с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге.


Ну да, это же из разряда: вертолётного завода в Караганде; завода по сборке и выпуску компьтеров и планшетов в Актау,а вот совсем свежая "потёмкинская" деревня из уст узун-кулака: говорят перед декабрьским приездом Мамина в Костанай, согнали всю б/у сельхозтехнику, взятую взаймы у местных фермеров на площадку ТОО "Оператор РОП", пригнали мощный пресс из Караганды и всё это ради лишь для пятиминутного показа перед премьером, как ЯКОБЫ работает процесс утилизации с/х техники, что мол деньги не зря удерживают с сельхозтоваропроизводителей. Теперь, говорят раздают технику хозяевам и перегоняют пресс обратно на место постоянной дислокации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 12:38
#25
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Цитата:
ACROS:
даже 3:0, с учётом бегства Трюдо.

Хаахаха)) тут я промолчу: у вас же еще не все законы поотменяли насчет сами знаете кого :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 12:43
#26
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Цитата:
maxsaf:
где второй трек?)


А, я и не говорил про ВТОРОЙ трек, у него его и нет и музыка его откровенное ГАВНО.
Но зато счёт 2:0, и самое главное: - наш Президент НЕ ПОБЕЖАЛ в отличие от премьера трюдо, януковича, акаева, афганского президента: - 3:0, в девятку банановым ударом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15199
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 12:55
#27
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Цитата:
ACROS:
наш Президент НЕ ПОБЕЖАЛ

Какой? ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8554
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 13:25
#28
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Цитата:
ACROS:
своих рабочих самую минимальную, например по прошлому году 42 500 тенге. И поэтому статистика и выдаёт что половина Казахстана живёт на 50 000 тенге в месяц,

А если по пенсионке судят, то и ипэшники многие минималку в пенсионку платят, как я например.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2445
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 13:32
#29
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Цитата:
maxsaf:
Какой?


Любите вы на ровном месте выкручиваться, да ладно бог с вами: у нас ОДИН Президент; Тот про которого вы намекаете: вроде как Елбасы, хотя уже пенсионер с 2019 года: так по крайней мере он сам себя так представляет.
Наш Президент в отличие от вашего ПОБЕЖАВШЕГО премьера трюдо, твёрдо сказал: "...я никуда не уезжаю, я остаюсь на своём рабочем место, народ я буду с вами до конца....". Одно это - подняло его в глазах народа. Он может и не соображает в экономике, у него мало денег, имущества, он не в списке "Форбс", плохо говорит на родном , казахском, языке, мягкохарактерный, и прочее, прочее недостатки: - но ОДНО его мужественное заявление сделало его действительно ЛИДЕРОМ своего народа. Впереди его ждут нелёгкие времена, он наверняка сделает кучу ошибок, но ОН мужественный человек, в отличие от канадского премьра трюдо.
Так что: 3:0 - красивая и "трудовая" цифра. Всё, матч окончен, ждите следующую встречу.
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