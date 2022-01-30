Отправлено: - 12:25

Kairat stayer:

Ранее, точнее с 2010 года с целю создания высокотехнологичных рабочих мест функцианировали пятилетние программы индустриализации. Только с 2015 по 2019 годы было введено свыше 500 новых индустриальных проектов с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге. Особых ощутимых результатов на мой взгляд не наблюдается.

Цитата:Хороший опыт был во времена правления И.Сталина, тогда иностранцы помогали, обсуждали с отдельными грамотеями в мае 2018 года, цитирую:Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.Подробнее здесь: