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≡ О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43436
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 30.01.22 - 11:37
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В ходе интервью телеканалу "Хабар 24" Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили о том, кто стоит за попыткой госпереворота в стране. Ответы на этот и другие вопросы - в нашем обзоре.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2441
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:17
#15
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Цитата:
maxsaf:


У вас тоже многотысячная толпа демонстрантов-дальнебойщиков движеться в Оттаву, и ваш премьер Трюдо, в отличие от нашего Токаева сбежал под усиленной охраной в безопасное место.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2441
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:28
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
народ обнищал

Цитата:
Vit:
Кто обнищал


Тут ВИТ отчасти прав: все или почти все предприниматели в официальной зарплатной ведомости указывают зарплату своих рабочих самую минимальную, например по прошлому году 42 500 тенге. И поэтому статистика и выдаёт что половина Казахстана живёт на 50 000 тенге в месяц, а на самом то деле зарплаты поболее чем 50 000 тенге в месяц.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2441
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:30
#17
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Цитата:
111:
"Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь.

Цитата:
111:
Это когда они воспитывались и как,


Почитайте слова Абая: 150 лет тому назад он уже тогда ответил на ваши вопросы. С тех пор ничего не изменилось.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15194
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 11:37
#18
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Цитата:
ACROS:
У вас тоже многотысячная толпа демонстрантов-дальнебойщиков движеться в Оттаву

Ну давайте посмотрим вместе, чем это у нас закончится, будут ли тут отморозки-водители по улицам бегать головы полицейским отрезать. Если честно, то очень сомневаюсь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14879
О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие вопросы ответил Токаев в большом интервью
Отправлено: 31.01.22 - 11:37
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто желает посмотреть на нищих и бедных людей, наличие коих некоторые отрицают, приглашаю на пятачок у магазина маяк ( 50 лет октября 66, Рудный). В любое время года там стоят молодые и не очень, желающие хоть что-то заработать

Тут надо бы продолжить - и не желающие каждый день ходить на работу и что-то быть обязаным делать там.
Не знаю как в Рудном, но в Кустанае на том же рынке зеленом постоянно объявления висят - кто-нибудь, да требуется.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2441
Re: О боевиках, долге перед Путиным и реформах - На эти и другие...
Отправлено: 31.01.22 - 11:56
#20
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Цитата:
maxsaf:
головы полицейским отрезать.


Варварство конечно- но было ли это у нас, также как и 20 000 бандитов??

А, Иманбек снова на высоте: за миллиард прослушивании снова завоевал какую то престижную международную премию!! Наверное, постоянство - это класс и талант. Я не его поклонник, но как приятно: - соотечественник.
Так что 2:0 в мою пользу, даже 3:0, с учётом бегства Трюдо.
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