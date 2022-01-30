Отправлено: - 11:37

сайлау курманов:

Кто желает посмотреть на нищих и бедных людей, наличие коих некоторые отрицают, приглашаю на пятачок у магазина маяк ( 50 лет октября 66, Рудный). В любое время года там стоят молодые и не очень, желающие хоть что-то заработать

Цитата:Тут надо бы продолжить - и не желающие каждый день ходить на работу и что-то быть обязаным делать там.Не знаю как в Рудном, но в Кустанае на том же рынке зеленом постоянно объявления висят - кто-нибудь, да требуется.