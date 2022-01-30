Отправлено: - 15:12

Vit:

А на счёт детей что в школу к 8 , вы пожайлуста не забывайте что есть вторая смена. И мне не нравится что мой со школы вечером по темноте идёт домой.

Vit:

вы на пенсии можете свои часы хоть каждый день переводить как душе угодно . А людям которые работают такой фокус не прокатит.

Цитата:По-моему аргумент - вторая смена - это вообще чушь. Разница в том, что после второй смены ребенок просто ИДЁТ... а ребенок первой смены в 8 утра должен уже УЧИТЬСЯ: думать, отвечать, усваивать и постягать... в то время как мозг еще спит! Почувствовал разницу?Цитата:Интересно, что в основной массе противники возврата вообще не в зуб ногой и считают (что и впраривает акимат), подменяя суть вопроса. Якобы перевод будет туда-сюда... Этого не будет, предлагается вернуть РАЗ наше время, приблизив его к природному.И скоро он состоится... но не только одна наша область, а вся часть Казахстана, живущая с нами будет приравнена к западным областям. О заключении ученых уже писали, решение за правительством... каком-нибудь из часто меняющемся.