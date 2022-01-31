Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, к социальной Робинзонаде!

Отправлено: - 11:05

Не совсем согласен с автором. Проблема в том что ПКСК у нас сейчас вне юр поля оказываются.... Вроде как кооператив, но конкретные жильцы по факту не управляют им. Поскольку наличие в кооперативе более 5 домов позволяет "нинициативной" группе решать вопросы как нужно им а не жильцу конкретного дома. Поэтому изменение формы должно было произойти рано или позно. Вопрос только как это делается.... И еще вопрос к приватизации.... Юридически так и не определено кто владеет землей под домом, подвалами и чердаками старых советских домов. В договорах приватизации об этом ни слова. Соотвественно логически они до сих пор принадлежат государству. Где то оформили кондоминиум - владеть землей стали жильцы, но таких домов не много и по остальным вопросам не т решения.