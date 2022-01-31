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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, к социальной Робинзонаде!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43436
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, к социальной Робинзонаде!
Отправлено: 31.01.22 - 11:05
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Интернет снова вспомнил об очередных перетасовках. Теперь уже в сфере ЖКХ. Если я верно понял, полагается, и как всегда к сроку, очередная реформа: заменить ПКСК некими иными «организмами» или отношениями, когда уже каждый отдельный большой дом будет сам себе хозяин.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
229
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, к социальной Робинзонаде!
Отправлено: 31.01.22 - 11:05
#1
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Не совсем согласен с автором. Проблема в том что ПКСК у нас сейчас вне юр поля оказываются.... Вроде как кооператив, но конкретные жильцы по факту не управляют им. Поскольку наличие в кооперативе более 5 домов позволяет "нинициативной" группе решать вопросы как нужно им а не жильцу конкретного дома. Поэтому изменение формы должно было произойти рано или позно. Вопрос только как это делается.... И еще вопрос к приватизации.... Юридически так и не определено кто владеет землей под домом, подвалами и чердаками старых советских домов. В договорах приватизации об этом ни слова. Соотвественно логически они до сих пор принадлежат государству. Где то оформили кондоминиум - владеть землей стали жильцы, но таких домов не много и по остальным вопросам не т решения.
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