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≡ Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43434
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 17:41
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После завершения съезда был опубликован список обновленного состава политического совета, в котором не оказалось многих весомых фигур. Среди них депутат мажилиса Дарига Назарбаева, экс-премьер Аскар Мамин. Насколько это серьезно?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4916
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 06:43
#15
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Господин Сероволков, не могли ли вы написать статью про мои антикороновирусные автобусные остановки? Наверняка, вы пользовались ими, будучи раннее жителем Костаная! Ходили по девочкам в 8 и другие микрорайоны города? Или развешивали обьявления на рекламную тумбу остановки о продаже жилья? Спасибо за рекламу моих кокысников, с акимата звонили уже. :-) ;-) :-o :-x :-)

[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 06:54]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4916
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 07:12
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Господин Сероволков! Скоро понадобится ваша помощь при широком рекламировании Единной тролейбусной сети на аккумуляторных троллейбусах. Маршрут движения Кунай, Красный Партизан - Центр, Центр - бывш.Самодуровка, Заречный.Центр - дизельный завод, 2 костанай.
:-o :-P :-x
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4916
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 07:26
#17
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Цитата:
111:

Спасибо Марик,за твои теплые проникновенные слова про мою любимую партию Нуротан! Хочу попасть в Политсовет партии, но не знаю как?
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