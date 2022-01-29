Отправлено: - 06:43

[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 06:54]

Господин Сероволков, не могли ли вы написать статью про мои антикороновирусные автобусные остановки? Наверняка, вы пользовались ими, будучи раннее жителем Костаная! Ходили по девочкам в 8 и другие микрорайоны города? Или развешивали обьявления на рекламную тумбу остановки о продаже жилья? Спасибо за рекламу моих кокысников, с акимата звонили уже.