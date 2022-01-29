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Vit:

Ваще пофиг как вы будите грызть друг друга. Скажите и ответьте почему я законопослушный гражданин Казахстана где я родился, где родители родились. Почему я не мог в январе по карте купить хлеб, муку, лук, мясо, рыбу. Получается веры вам нету

Цитата:Ты прям как Ксения Собчак: ей так то пофиг на Крым, она злая что из-за Крыма хамон и фуагра стали санкционными продуктами