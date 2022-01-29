Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43434
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 17:41
После завершения съезда был опубликован список обновленного состава политического совета, в котором не оказалось многих весомых фигур. Среди них депутат мажилиса Дарига Назарбаева, экс-премьер Аскар Мамин. Насколько это серьезно?
Читать новость
Читать новость
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 29.01.22 - 17:41
Ваще пофиг как вы будите грызть друг друга. Скажите и ответьте почему я законопослушный гражданин Казахстана где я родился, где родители родились. Почему я не мог в январе по карте купить хлеб, муку, лук, мясо, рыбу. Получается веры вам нету
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 29.01.22 - 18:29
Партия и Назарбаев - близнецы братья,
Кто более народу Казахстана ценен?
Мы говорим Елбасы, подразумеваем - партия
Мы говорим Нуротан, подразумеваем - Елбасы..
Кто более народу Казахстана ценен?
Мы говорим Елбасы, подразумеваем - партия
Мы говорим Нуротан, подразумеваем - Елбасы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5068
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 29.01.22 - 18:56
Мне показалось или и вправду, повстанцы громили офисы этой ненавистной партии кажется ещё несколько лет назад. Почему бы вообще не отменить как тогда запретили КПСС. Я не приветствую ни одного лозунга и презираю всех кто что-то говорит про нуротан...
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 19:15
Цитата:
сайлау курманов:200 человек трупов. Повстанцы у каждого проверили парт билет.
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 19:18
Цитата:
Там ещё девушка красивая. Кормила, поила, беш-меш, повстанцев. Подарила им бутик. Добрая девушка. Она тоже была против Нур Отан.
[Исправлено: Vit, 29.01.2022 - 18:32]
сайлау курманов:
Там ещё девушка красивая. Кормила, поила, беш-меш, повстанцев. Подарила им бутик. Добрая девушка. Она тоже была против Нур Отан.
[Исправлено: Vit, 29.01.2022 - 18:32]
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 20:30
Цитата:
сайлау курманов:Хорошо что у меня есть ружьё. Будет чем отстреливатся против нуротанцев- повстанцев. Или наоборот. Повстанцев-нуротанцев . Чувствую что ОДКБ второй раз не приедет. А потому порох сухим держим.
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 29.01.22 - 22:25
Цитата:
Советники то остались.
В случае чего..
Россия нас не отдаст туркам и амереканцам..
Vit:
Чувствую что ОДКБ второй раз не приедет.
Чувствую что ОДКБ второй раз не приедет.
Советники то остались.
В случае чего..
Россия нас не отдаст туркам и амереканцам..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 608
Re: Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по...
Отправлено: 30.01.22 - 23:08
Это который был сьезд по нумерации или оны нынене нумеруюцца?
И где можно ознакомцца с материалами сьезда?
Кто-чо сказал?
И где можно ознакомцца с материалами сьезда?
Кто-чо сказал?
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 01:48
Цитата:
Ты о своей Единой России сперва рассказал бы..
То, что узнал..
Сравним давай, с твоей Родиной, плюсы и минусы...
Don Julio:
где можно ознакомцца с материалами сьезда? Кто-чо сказал?
где можно ознакомцца с материалами сьезда? Кто-чо сказал?
Ты о своей Единой России сперва рассказал бы..
То, что узнал..
Сравним давай, с твоей Родиной, плюсы и минусы...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15192
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 03:16
Цитата:
Ты прям как Ксения Собчак: ей так то пофиг на Крым, она злая что из-за Крыма хамон и фуагра стали санкционными продуктами
Vit:
Ваще пофиг как вы будите грызть друг друга. Скажите и ответьте почему я законопослушный гражданин Казахстана где я родился, где родители родились. Почему я не мог в январе по карте купить хлеб, муку, лук, мясо, рыбу. Получается веры вам нету
Ваще пофиг как вы будите грызть друг друга. Скажите и ответьте почему я законопослушный гражданин Казахстана где я родился, где родители родились. Почему я не мог в январе по карте купить хлеб, муку, лук, мясо, рыбу. Получается веры вам нету
Ты прям как Ксения Собчак: ей так то пофиг на Крым, она злая что из-за Крыма хамон и фуагра стали санкционными продуктами
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 04:45
Цитата:
Господин выборный, аккуратней надо выбирать выражения, когда открытно поносите ведущую партию страны! Вроде человек уже в годах, а так не разумно себя ведете! За критику компартии раньше срок давали не хилый!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 05:29]
сайлау курманов:
Господин выборный, аккуратней надо выбирать выражения, когда открытно поносите ведущую партию страны! Вроде человек уже в годах, а так не разумно себя ведете! За критику компартии раньше срок давали не хилый!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 31.01.2022 - 05:29]
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 05:22
Цитата:
Летом кончился срок действия моего охотничьего билета. Пришлсь заново проходить все инстанции! Заехал и в областную психиатрию. В регистратуре не нашли мои бумаги. Послали к врачу психиатору, который курировал раньше охотников. Зайдя в отдельно стоящее здание, я начал искать кабинет нужного мне врача. Обратил внимание, что на многих палатах имеются таблички Ковид 19! Оттуда слышался непонятный шум и ругательства. Нашел нужного врача, сделал необходимые отметки. Спросил его, что в психиатрии уже начали лечить ковид? Он ответил мне, что в этих палатах помещены люди не адвекатно относящие к ковиду, вопящие во дворе дома, в больничной очереди, нарущаюшие покой остальных граждан. Во дела! А тут сильнейший январский стресс для лиц с неустойчивой психикой! Думаю, что психиатрия обзаведется или уже обзавелась десятками палат с новыми табличками!!!
Доктор СИЗО:
Летом кончился срок действия моего охотничьего билета. Пришлсь заново проходить все инстанции! Заехал и в областную психиатрию. В регистратуре не нашли мои бумаги. Послали к врачу психиатору, который курировал раньше охотников. Зайдя в отдельно стоящее здание, я начал искать кабинет нужного мне врача. Обратил внимание, что на многих палатах имеются таблички Ковид 19! Оттуда слышался непонятный шум и ругательства. Нашел нужного врача, сделал необходимые отметки. Спросил его, что в психиатрии уже начали лечить ковид? Он ответил мне, что в этих палатах помещены люди не адвекатно относящие к ковиду, вопящие во дворе дома, в больничной очереди, нарущаюшие покой остальных граждан. Во дела! А тут сильнейший январский стресс для лиц с неустойчивой психикой! Думаю, что психиатрия обзаведется или уже обзавелась десятками палат с новыми табличками!!!
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 05:41
Цитата:
А мне учителка, ставила тройки и двойки, за диктанты с лищними запятыми! А тут и кола много за такой текст!
Don Julio:
А мне учителка, ставила тройки и двойки, за диктанты с лищними запятыми! А тут и кола много за такой текст!
Новый Nur Otan – новый Казахстан? Мнения политологов по итогам съезда правящей партии
Отправлено: 31.01.22 - 05:49
Цитата:
Нет Виталя, куркули и жадобы взялись тебя кормить! Работают на старье! В нашем магазине все аппараты работали нормально и по любым карточкам.
Vit:
Нет Виталя, куркули и жадобы взялись тебя кормить! Работают на старье! В нашем магазине все аппараты работали нормально и по любым карточкам.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать